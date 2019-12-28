Издание Sasapost о современной разведке: Происходившее во времена «холодной войны» просто детский сад 28.12.2019, 18:08

1,226

Брюссель заменил Вену как столицу европейских шпионов.

В шпионских романах или фильмах, как, например, «Третий человек» и «Шпионский мост», часто фигурируют такие европейские города, как Вена, Берлин и Брюссель, в которых располагаются базы секретных служб. Но эти города славятся не только шпионской атмосферой, но и своей потрясающей природой и высоким уровнем жизни, пишет издание Sasapost (перевод — inosmi.ru).

Стоит отметить, что шпионские конфликты не завершились с окончанием «холодной войны». Наоборот, они усилились благодаря техническому прогрессу, глобализации и господству крупных корпораций, таких как Facebook и Google, которые, помимо всего прочего, владеют данными миллиардов людей во всем мире.

По словам Анны Чапмен, по сравнению с тем, что происходит сегодня, то, что происходило во времена «холодной войны» просто детский сад. Так известная русская шпионка охарактеризовала все трудности шпионских конфликтов в современном мире, сравнив их с двадцатым веком. Но мы сосредоточимся на одном из самых волшебных регионов мира — Альпах.

Секретные базы — смесь магии и воображения

Города-центры шпионажа всегда ассоциировались с потрясающей природой, высоким уровнем жизни и слабым правительственным контролем, как будто спецслужбы специально подыскивали идеальную рабочую атмосферу для сбора информации и планирования секретных операций.

Таким образом, Вена, Брюссель и Берлин идеально подходят под все вышеупомянутые критерии. Живописная природа и высокий уровень жизни привлекают иностранных агентов еще со времен «холодной войны», которые используют потенциал европейских городов для осуществления шпионской деятельности. Кстати говоря, иностранные спецслужбы недавно начали использовать города во французских Альпах, но пока не в качестве постоянной «шпионской базы».

Брюссель, берегись, русские прослушивают

В августе 2018 года Брюссель попал в заголовки газет после сообщений о том, что Великобритания шпионит за высокопоставленными должностными лицами Европейского Союза, пытаясь получить информацию о планах ЕС в отношении Brexit (выход Великобритании из ЕС). Таким образом, разразившийся скандал напомнил об образе бельгийской столицы как опорного пунктадля ведения шпионской деятельности.

Не секрет, что многие иностранные спецслужбы занимаются сбором необходимой информации именно в Брюсселе, поскольку в бельгийской столице находятся штаб-квартиры ЕС и НАТО. Например, службы разведки и безопасности стран Ближнего Востока и африканских государств собирают в Брюсселе информацию о многочисленных диаспорах, которые проживают в Европе и влияют на политику.

В июне 2018 года глава австрийской разведки Питер Гридлинг недвусмысленно заявил: «Брюссель заменил Вену как столицу европейских шпионов». На самом деле в Брюсселе всегда существовала широкая шпионская сеть, но увеличение количества шпионов в бельгийской столице связано не столько с потрясающей природой и высоким уровнем жизни, сколько с возросшей значимостью ЕС и НАТО.

«Холодная война вернулась. Сегодня в Брюсселе работает больше шпионов, чем до падения Берлинской стены (до 1989 года)», — сообщил высокопоставленный представитель бельгийской разведки, который пожелал остаться неизвестным.

А бывший посол США в Бельгии Ховард Гутман сказал: «Невозможно предотвратить проникновение шпионов в Брюссель. Вы просто всегда должны помнить, что русские и китайцы прислушиваются к тому, что вы говорите в этом городе. В моем офисе в Брюсселе постоянно искали какие-либо подслушивающие устройства. Кстати, однажды перед сном я пожелал спокойной ночи тем, кто меня прослушивает».

Стоит отметить, что не только российские и китайские шпионы присутствуют в Брюсселе. В 2003 году бывший спецагент Эдвард Сноуден передал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке европейских лидеров и натовских чиновников.

Вена — город 7000 шпионов, где законодательно разрешен шпионаж!

По словам высокопоставленного сотрудника австрийской разведки, Вена в течение долгого времени была надёжной базой для иностранных шпионов. Любопытно, что в городе с населением 1,8 миллионов человек работает более 7000 шпионов.

В июле 2010 года США и Россия выбрали аэропорт Вены, где впервые со времен «холодной войны» обменялись пойманными шпионами. Вашингтон выдал Москве 10 русских агентов во главе с Анной Чапмен, в обмен на четырех американских агентов, которые сидели в тюрьме по обвинению в шпионаже в пользу США.

К слову, обмен шпионами происходил не так, как во время «холодной войны», когда шпионов передавали темными ночами под прикрытием вооруженных солдат. Он скорее был похож на обычный обмен пленными, который проходил в аэропорту австрийского города, известный как европейская столица шпионажа.

Вена издавна имеет репутацию центра шпионской деятельности. Например, нацисты собрали большую часть информации о регионах Южной и Восточной Европы именно в австрийской столице. С началом «холодной войны» город стал идеальным местом для шпионской деятельности из-за большого количества беженцев из соседних государств. Кстати говоря, столица Австрии фигурировала в фильме «Третий человек», который считается самым известным шпионским фильмом, снятым англичанами в 1949 году.

В Вене есть все, что облегчает работу спецслужб и жизнь шпионов: потрясающая природа, вкусная еда, разумные цены и очень комфортные условия для ведения шпионской деятельности. В Австрии вы можете шпионить за кем угодно, если только это не угрожает национальной безопасности страны в соответствии с законом, который не менялся со времен Австро-Венгерской империи, рухнувшей в 1918 году. К слову, есть еще одна вещь, которая увеличивает ценность австрийской столицы — это наличие посольств практически всех стран мира, штаб-квартира ООН и 40 других международных организаций.

В 2018 году в Вене разразился грандиозный шпионский скандал. Власти Австрии сообщили, что ведут расследование в отношении отставного полковника австрийской армии, подозреваемого в передаче российской военной разведке государственных секретов страны. Это говорит о том, что Москва имеет широкую шпионскую сеть в Австрии.

Австрийский полковник в отставке двадцать лет шпионил в пользу Москвы, особенно в период, когда занимал руководящую должность в МИД в Вене. Он каждые две недели выходил на связь со своим связным в российских спецслужбах «Юрием» и передавал ему секретные документы. Подобная ситуация является обычным явлением в столице, кишащей иностранными агентами.

Альпы — временная или постоянная база?

В декабре французская газета Le Monde сообщила о базе шпионов ГРУ во французских Альпах. По информации издания, по меньшей мере 15 офицеров ГРУ использовали Верхнюю Савойю как опорную базу для проведения операций по всей Европе, в частности, для покушение на убийство бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании.

Британские, французские и швейцарские спецслужбы инициировали «беспрецедентную» операцию по поиску российских шпионов, в ходе которой удалось установить имена 15 российских агентов, принадлежащих к подразделению 29155 центра подготовки специалистов разведки ГРУ.

Российское подразделение ГРУ использовало Верхнюю Савойю как опорную базу с 2014 по 2018 годы, что объясняется близостью к швейцарской и итальянской границам. Российская шпионская сеть охватывала города Шамони, Эвиан и Аннемасс. Также отмечается, что российские агенты действовали в Болгарии, Молдавии, Черногории и других странах.

Как сообщает французское издание, эти 15 российских шпионов приезжали во Францию, — некоторые однократно, некоторые регулярно — в период с 2014 по 2018 годы. Они использовали репутацию известного горнолыжного курорта, чтобы скрыть следы своей шпионской деятельности.

По данным Le Monde, россияне Александр Петров, Руслан Боширов, Сергей Федотов и Сергей Павлов, которых подозревают в покушении на убийство Скрипаля, неоднократно посещали Верхнюю Савойю. Западные спецслужбы не смогли найти никаких следов работы этих агентов во Франции. По их словам, вышеупомянутые лица совершали обычные действия: шоппинг, походы по ресторанам и прогулки на свежем воздухе.

По мнению французского чиновника, русские использовали Верхнюю Савойю как опорный пункт для проведения секретных операций подразделением 29155 в Европе. После публикации статьи в Le Monde, западные спецслужбы инициировали новое расследование по делу об отравлении Скрипаля, которое произошло в британском городе Солсбери в марте 2018 года. Напомним, Великобритания и ее союзники обвинили Кремль в покушении на убийство бывшего сотрудника ГРУ с помощью нервно-паралитического вещества, но Россия категорически отрицала свою причастность к отравлению Скрипаля.

Со своей стороны, эксперт пражского аналитического центра Europeam Мартин Мишелот сказал: «В ближайшие дни французские власти будут активно выступать против России и даже могут выслать российских дипломатов. Очевидно, что французская разведка слила информацию о российской шпионской сети газете Le Monde, отправив тем самым послание Кремлю о том, что за передвижением российских агентов внимательно следят. Кроме того, я думаю, что публикация статьи была частью продуманной стратегии французов».

Тем не менее, использование французских Альп как «тыловой базы» для шпионской деятельности нельзя рассматривать как попытку заменить исконно шпионские города — Вену и Брюссель — французскими горнолыжными курортами, так что присутствие российских шпионов в этом регионе в 2014-2018 годах служило для отвода глаз западных спецслужб. К слову, после публикации статьи в Le Monde русские вряд ли будут дальше использовать данный регион.

Хорошее географическое положение, близость к штаб-квартирам международных организаций и легкость передвижения всегда играют главную роль в выборе «тыловой базы» для любых иностранных спецслужб, поэтому французские Альпы — удачный выбор для шпионской базы, так же как и Вена, Брюссель и Берлин.

Необходимо признать, что шпионаж будет только усиливаться в свете растущих разногласий в позициях России и Запада. Технический прогресс будет способствовать появлению современных шпионских технологий и возникновению новых «тыловых баз», как в случае с французскими Альпами, а возможно, в будущем неожиданно появятся шпионские базы и в других регионах. Другими словами, эскалация напряженности между Россией и Западом вынудит русских активно заниматься шпионажем.