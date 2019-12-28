Где лучше: новогодние елки в Беларуси, у соседей и в мире

Где лучше: новогодние елки в Беларуси, у соседей и в мире3
- 28.12.2019, 18:14
Главной особенностью новогодней елки в Минске в этом году стали массовые протесты.
Новый год все ближе. Практически по всему миру уже стоят рождественские елки. Корреспонденты «Белсата» решили посмотреть на зимних красавиц в Беларуси, у соседей и в других странах.
Главной особенностью новогодней елки в Минске в этом году стали массовые протесты против интеграции, которые проходят возле нее, чаще любых других событий.
В Могилеве елочку огородили невысоким забором.
В Бресте главную городскую елку в честь победы местного «Динамо» в чемпионате Беларуси украсили футбольным мячом.
В Гродно же жителей и гостей города возле елки встречают медведи.
В столице Польши главная елочка расположилась на площади около Королевского дворца.
Елка в Вильнюсе и так знакома многим из белорусов.
В Киеве елка стоит на Софийской площади. И чем-то напоминает колокольни Софийского же собора.
Небольшая елочка в Риге возвращает во времена прошлых веков.
Украсила елка и Красную площадь в Москве.
А главная елка католического мира разместилась в Ватикане.
Финансисты же, наверное, должны искать свои подарки под елкой в Нью-Йорке около фондовой биржи.
А вот в столице Британии стоит одна из самых простых елочек.
А какая из елочек больше всего понравилась вам?