Где лучше: новогодние елки в Беларуси, у соседей и в мире 3 28.12.2019, 18:14

Главной особенностью новогодней елки в Минске в этом году стали массовые протесты.

Новый год все ближе. Практически по всему миру уже стоят рождественские елки. Корреспонденты «Белсата» решили посмотреть на зимних красавиц в Беларуси, у соседей и в других странах.

Главной особенностью новогодней елки в Минске в этом году стали массовые протесты против интеграции, которые проходят возле нее, чаще любых других событий.

Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu

В Могилеве елочку огородили невысоким забором.

Фото: Ольга Васильева belsat.eu

В Бресте главную городскую елку в честь победы местного «Динамо» в чемпионате Беларуси украсили футбольным мячом.

Фото: Милана Харитонова, «Белсат»

В Гродно же жителей и гостей города возле елки встречают медведи.

Фото: Василий Молчанов/«Белсат»

В столице Польши главная елочка расположилась на площади около Королевского дворца.

Елка в Варшаве. Фото: Kuba Atys / Agencja Gazeta

Елка в Вильнюсе и так знакома многим из белорусов.

Елка в Вильнюсе. Фото: Xinhua / Zuma Press / Forum

В Киеве елка стоит на Софийской площади. И чем-то напоминает колокольни Софийского же собора.

Елка в Киеве. Фото: Anna Marchenko / TASS / Forum

Небольшая елочка в Риге возвращает во времена прошлых веков.

Елочка в Риге. Фото: instagram.com/riga.live

Украсила елка и Красную площадь в Москве.

Елка в Москве. Фото: Sergei Bobylev / TASS / Forum

А главная елка католического мира разместилась в Ватикане.

Елка в Ватикане. Фото: Andrea Ronchini / Zuma Press / Forum

Финансисты же, наверное, должны искать свои подарки под елкой в Нью-Йорке около фондовой биржи.

Елка в Нью-Йорке. Фото: BRENDAN MCDERMID / Reuters / Forum

А вот в столице Британии стоит одна из самых простых елочек.

Елка в Лондоне. Фото: Dominic Lipinski / PA Images / Forum

А какая из елочек больше всего понравилась вам?