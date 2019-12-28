Что известно о крушении самолета в Казахстане спустя сутки 28.12.2019, 18:43

Версии и подробности происшествия.

Следствие отрабатывает несколько версий причины крушения пассажирского самолета Fokker-100 в аэропорту города Алматы. Черный ящик будет передан для расшифровки в Москву. Работа авиакомпании приостановлена, сообщает BBC.

Версии

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air утром в пятницу после вылета из аэропорта 07:22 стал терять высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным здание и упал в районе жилого сектора. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. 12 человек погибли, 49 пострадали. Большинство из них - 47 человек, в том числе девять детей - днем 28 декабря еще находились в стационарах Алматы.

Пресс-служба МВД Казахстана в субботу утром сообщила, что следствием отрабатываются несколько версий причин крушения, в том числе техническая неисправность лайнера, метеорологические условия и возможные ошибки, допущенные при пилотировании. Еще накануне стало известно, что командир воздушного судна Марат Муратбаев погиб.

Ранее вице-премьер Казахстана Роман Скляр говорил о двух версиях - "либо ошибка пилота, либо техническая причина". Он подтверждал сообщения о том, что во время взлета самолет дважды коснулся хвостом взлетно-посадочные полосы. Расследователи нашли царапины на взлетной полосе.

Кроме того, МВД проверяет работу всех наземных и авиационных служб, сказал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

В пятницу вечером была обнародована аудиозапись переговоров диспетчеров с летчиками. На ней слышно, что через несколько секунд после того, как диспетчер разрешил экипажу совершить взлет, пилоты перестали выходить на связь. Так и не сумев установить связь, диспетчер объявил тревогу.

Подробности происшествия

Один из выживших, предприниматель Аслан Назаралиев рассказал Reuters, что самолет начал сильно вибрировать, а потом врезался в землю. Назаралиев сидел рядом с аварийным выходом в 15-м ряду. По его словам, с момента, когда самолет начало трясти и до аварии прошло достаточно времени: он успел спрятать телефон и пристегнуть ремень.

Когда самолет развалился пополам, все передние ряды перед ним оказались оторваны. Он вместе с другими пассажирами выбрался из самолета через аварийный выход, а потом стал доставать других. "Некоторые были зажаты бетонными обломками здания. Были слышны рыдания и крики, и было темно", - рассказал он.

Другой выживший в аварии пассажир Евгений Кульгавый рассказал, что когда самолет оторвался от земли он почувствовал сильный удар. "Мне показалось, что самолет очень долго разгоняется. Когда начался отрыв от земли, был сильный удар. Было такое ощущение, что он зацепился или за взлетную полосу, или за забор какой-то. Нас подкинуло вверх, потом был удар об землю, самолет еще раз подкинуло вверх и опять ударило об землю", - рассказал он агентству Tengrinews.kz.

По словам Кульгавого, после того, как самолет остановился, был открыт аварийный выход. Люди начали выбираться из самолета и бежать в страхе, что он может взорваться. Однако потом стали возвращаться и помогать пострадавшим.

"Где-то через 15-20 минут после падения какая-то женщина дозвонилась в аэропорт. Но там даже были не в курсе, что самолет разбился. Ей сообщили, что самолет просто пропал с радаров. Перед этим я сам звонил в скорую помощь. Набрал 103, попал почему-то в областную. Они тоже ничего не знают, в шоке были. Короче, где-то минут 20-30 никаких движений ни со стороны аэропорта, ни со стороны МЧС ничего не было. Потом только уже к нам приехали. Мы детей, которых первых вытащили из самолета, посадили в машину. Туда же посадили пострадавших женщин. Они взяли этих детей на руки и сидели в этой машине", - рассказал пассажир.

Корреспондент Reuters, который был недалеко от места происшествия, сообщил, что во время аварии стоял густой туман.

Вице-премьер Скляр говорил, что большая часть пассажиров, которые погибли или получили травмы, находились в передней части самолета.

Одним из погибших был 33-летний Абай Нурбеков, электрик и отец четверых детей, который летел со всей семьей к родителям в отпуск, сообщает издание The Village. Вдова и дети Нурбекова сейчас находятся в реанимации.

Действия властей

Бортовые самописцы с рухнувшего самолета будут переданы для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет в Москву, сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев. Самописцы уже извлечены.

Авиационная администрация Казахстана приостановила сертификаты эксплуатанта и летной годности авиакомпании Bek Air. Авиакомпания не сможет осуществлять полеты. Всего у нее 10 самолетов.

Действие сертификата эксплуатанта приостановлено на неопределенный срок, "пока все вопросы по безопасности полетов не будут решены", сообщает Комитет гражданской авиации. Bek Air возобновит работу не раньше 10 января, уточнил руководитель авиационной администрации Питер Гриффитс.

Сертификат летной годности на самолет, который потерпел крушение, был выдан в мае 2019 года, пишет Интерфакс. Срок сертификата истекал 21 мая 2020 года, уточняет ТАСС. Сам лайнер был выпущен в апреле 1996 года.

Полеты всех Fokker-100 в Казахстане приостановлены. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело. 28 декабря в стране объявлен днем траура.