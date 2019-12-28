В списках обмена военнопленными есть причастные к расстрелам на Майдане 28.12.2019, 18:59

Экс-бойцы «Беркута» есть в списках на обмен Украины с Россией.

Об этом заявил во время суда прокурор Сергей Куцый, сообщает «Громадське» со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине, находящихся под стражей, а также Сергее Тамтуре и Александре Маринченко, которые остаются под круглосуточным домашним арестом.

Прокуроры просят изменить им меру пресечения.

Во время заседания суда Куцый зачитал распоряжение генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором он требует изменить обвиняемым меру пресечения на личное обязательство.

«Громадське» опубликовало фото этого документа. Он датирован 20 декабря.

28 декабря, апелляционный суд продолжает заседание, где должны рассмотреть апелляционные жалобы на меру пресечения экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года.