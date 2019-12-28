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Из чемпионского брестского «Динамо» уходят еще два футболиста

  • 28.12.2019, 19:18
Из чемпионского брестского «Динамо» уходят еще два футболиста

Команду покидает один из лучших бомбардиров команды.

20-летний полузащитник Салив Бабаво и украинский форвард Алексей Хобленко покидают брестское «Динамо», пишет «Трибуна».

Ганский футболист выступал за брестчан на протяжении трех сезонов. Стал двукратным победителем Кубка и Суперкубка Беларуси, а также чемпионом Беларуси в сезоне-2019.

Алексей Хобленко выступал в команде на протяжении полутора лет, в минувшем сезоне стал третьим в клубном реестре бомбардиров с 9 забитыми мячами. Вместе с «Динамо-Брест» украинец стал обладателем Суперкубка страны и чемпионом Беларуси.

«Динамо-Брест» благодарит Салива Бабаво и Алексея Хобленко за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.


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