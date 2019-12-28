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В Литве настоящий бум туристов после сериала «Чернобыль»

  • 28.12.2019, 19:30
В Литве настоящий бум туристов после сериала «Чернобыль»

В этом году Игналинскую АЭС посетили почти пять тысяч человек.

Для туристов было организовано 474 экскурсии: для сравнения, в прошлом году на АЭС было проведено 240 экскурсий, которые посетили более двух тысяч человек, сообщает «Новая газета. Балтия».

«Интерес к экскурсиям на Игналинской атомной электростанции (ИАЭС) значительно вырос с мая месяца этого года, после премьеры сериала HBO «Чернобыль». Одна из съемочных площадок сериала была ИАЭС, которая и привлекла внимание туристов», — говорится в сообщении.

С момента открытия Информационного центра Игналинской АЭС в 1995 году в экскурсиях приняли участие уже более ста тысяч человек со всего мира.

Где и как в литовской столице снимали нашумевший сериал про Чернобыльскую АЭС

В феврале 2001 года правительство Литвы утвердило программу остановки и дальнейшего вывода из эксплуатации первого блока Игналинской АЭС. Второй энергоблок остановили в 2009 году. В 2010 году начался демонтаж оборудования и систем станции. Игналинская АЭС должна быть окончательно закрыта до 2038 года.


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