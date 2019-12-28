Милиция сорвала в Минске просмотр антифашистского фильма 28.12.2019, 20:02

После просмотра планировалось написать письма для политических заключенных.

Сотрудники милиции в форме и в штатском не позволили провести просмотр антифашистского фильма, организованный инициативой dissidentby, сообщает «Радыё Свабода».

После просмотра планировалось написать письма для политических заключенных.

Фильм немецкого режиссера Марка Ротемунда «Последние дни Софии Шоль» собирались показать на площадке ZBS на улице Октябрьской в Минске. Однако за некоторое время до начала просмотра на площадку вошло пятеро сотрудников милиции, они попросили показать документы на аренду помещения для проведения мероприятия.

Как сообщает Telegram-канал «Правовая инициатива», милиционеры собирались составлять на всех присутствующих протоколы по статье 23.34 КоАП, но затем отпустили всех со словами «ищите другое место».

Фильм «Последние дни Софии Шоль» (2005) рассказывает историю участников антинацистской группы «Белая роза», события происходят в Мюнхене в 1943 году.