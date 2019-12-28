Сколько стоят яблоки и мандарины на Комаровке 7 28.12.2019, 20:23

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Фото: onliner.by

В этом году в нашей стране невысокий урожай яблок.

На Комаровском рынке в Минске в одной из торговых точек продают яблоки по 10 рублей за килограмм. Здесь же можно купить мандарины по 15 рублей за килограмм, пишет tut.by.

На ценнике написано, что яблоко «очень твердое, сочное, хрустящее», а мандарины — «суперсладкие, очень сочные».

Белорусские и польские яблоки сейчас в Беларуси продают в среднем за 1,5−2,5 рубля.

В этом году в нашей стране невысокий урожай яблок. Цены на них будут складываться в зависимости от спроса и предложения, отмечали ранее в МАРТ.

«Цены у нас не регулируются, они договорные. Будут определять спрос и предложение. МАРТ имеет право не более 90 дней в течение года устанавливать цены на социально значимые товары, в том числе на яблоки. Пока такой необходимости у нас нет», — рассказывали в МАРТ.

В ведомстве напомнили, что в прошлом году был рекордный за последние 10 лет урожай яблок. В связи с этим было принято решение для обеспечения максимальной продажи через организованную торговлю внести изменение в постановление об ассортиментных перечнях. Торговым предприятиям в два раза было увеличено количество наименований яблок — до 2−6. «Это привело к тому, что за четвертый квартал доля отечественных яблок увеличилась с 10 до 40%. Потом мы вернулись к 1−3 наименованиям», — пояснили в МАРТ.