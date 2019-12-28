В Москве прошли пикеты в поддержку политзаключенных 28.12.2019, 20:34

Фото: «МБХ медиа»

Российские активисты вступились за своих коллег.

В Москве на Пушкинской площади в субботу прошла серия одиночных пикетов в поддержку политзаключенных. Участники пикетов призвали освободить обвиняемых и осужденных по так называемому "московскому делу" и в рамках других резонансных процессов, сообщает "Настоящее время".

На многих плакатах есть хештеги "Елка 212" – это отсылка к номеру статьи Уголовного кодекса о "массовых беспорядках", которыми московские власти объявили прошедшие 27 июля и 3 августа несогласованные акции за честные выборы в Мосгордуму.

На Пушкинской площади в Москве проходит новогодняя акция в поддержку политзаключенных. Фото: «МБХ медиа» pic.twitter.com/dlO1LCK60f — МБХ Медиа (@MBKhMedia) December 28, 2019

В акции участвовал студент ВШЭ Егор Жуков, получивший условный срок по делу о призывах к экстремизму. У него в руках был плакат: "Я осужден на 3 года условно за правду об этом режиме".

Егор Жуков в одиночном пикете. Фото: «МБХ медиа» pic.twitter.com/Zag7qWZ46A — МБХ Медиа (@MBKhMedia) December 28, 2019

На Пушкинской площади также установили стилизованную под елку инсталляцию из плакатов с именами тех, кого участники пикетов и правозащитники считают политическими заключенными. Это, в частности, арестованный аспирант МГУ Азат Мифтахов, осужденный по "дадинской" статье гражданский активист Константин Котов и ростовские подростки, получившие реальные сроки за пикет.

Так называемое "московское дело" было заведено после массовых протестов в Москве в июле и августе 2019 года, когда к выборам в Мосгордуму не были допущены около двух десятков независимых кандидатов. Следствие и власти Москвы пытались доказать, что во время протестов произошли массовые беспорядки, и завели уголовные дела об участии в беспорядках или нападении на полицейских более чем на полтора десятка человек.