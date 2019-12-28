Пресс-секретарь Дуды рассказал, как Польша оценивает словесные нападки Путина

Пресс-секретарь Дуды рассказал, как Польша оценивает словесные нападки Путина7
- 28.12.2019, 20:59
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Кремлю не нравится внешняя политика Варшавы.
Президент Польши Анджей Дуда не будет комментировать нападки президента РФ Владимира Путина в адрес Польши, поскольку в этом нет необходимости.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский, передает «Польское радио».
По его словам, Варшава расценивает высказывания Путина как реакцию на внешнюю политику Польши.
«Во-первых, в Польше находятся американские войска. Во-вторых, польская армия модернизируется. В-третьих, в Польше обсуждается вопрос энергетической безопасности, т.к. энергетика была очень сильным орудием в руках России. Но сейчас мы двигаемся вперед в вопросах энергетической безопасности. Это видят власти России», — заявил представитель президента Польши.
Напомним, президент России Владимир Путин высказался про роль Польши в развязывании Второй мировой войны.