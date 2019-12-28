Пресс-секретарь Дуды рассказал, как Польша оценивает словесные нападки Путина 7 28.12.2019, 20:59

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Кремлю не нравится внешняя политика Варшавы.

Президент Польши Анджей Дуда не будет комментировать нападки президента РФ Владимира Путина в адрес Польши, поскольку в этом нет необходимости.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский, передает «Польское радио».

По его словам, Варшава расценивает высказывания Путина как реакцию на внешнюю политику Польши.

«Во-первых, в Польше находятся американские войска. Во-вторых, польская армия модернизируется. В-третьих, в Польше обсуждается вопрос энергетической безопасности, т.к. энергетика была очень сильным орудием в руках России. Но сейчас мы двигаемся вперед в вопросах энергетической безопасности. Это видят власти России», — заявил представитель президента Польши.

Напомним, президент России Владимир Путин высказался про роль Польши в развязывании Второй мировой войны.