Шоколадные десерты научились печатать на принтере 2 28.12.2019, 21:19

Этот процесс относительно прост.

Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна разработали специальный состав для 3D-печати шоколадных десертов при комнатной температуре, пишет «Популярная механика».

3D-принтеры не впервые используются для приготовления десертов с шоколадом, однако процесс печати в таком случае производится путем экструзии расплавленной шоколадной массы, для чего состав необходимо нагревать до 31−36 градусов. Несмотря на то, что этот процесс относительно прост, однако он требует поддержания высокой температуры и точного контроля над ней.

Холодная экструзия проще, но для этого метода требуются текучие и вязкие составы, для чего в шоколад придется добавлять компоненты, меняющие его характеристики. Найти подходящие сочетания, работающие при комнатной температуре, удалось лишь теперь. Сингапурские ученые использовали доступные в продаже продукты из шоколада, смешивая различные пасты и сиропы с 10−15% порошка какао. Итоговый состав под названием Ci3DP (Chocolate-based ink 3D-Printing) получился пастообразным: в различных вариантах его динамическая вязкость колебалась от 100 до 10000 Па*с.

Материал с такими реологическими свойствами подходит для холодной экструзии при комнатной температуре. Из него распечатали десерты самых сложных форм, в том числе с твердыми и мягкими слоями, а также с жидкой начинкой. В будущем подобный метод может найти применение для 3D-печати других блюд из различных чувствительных к температуре компонентов.