Год Зе 3 28.12.2019, 21:37

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Главные события 2019-го в Украине.

«Новое время» напоминает о главных событиях 2019 года в Украине.

Украинская православная церковь официально признана

6 января Вселенский патриарх Варфоломей официально вручил томос об автокефалии православной церкви в Украине митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию, которого за две недели до этого избрали предстоятелем ПЦУ на Объединительном соборе.

Так появилась официально признанная поместная Украинская православная церковь.

Бывший глава ликвидированной Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет пытается ее восстановить, но поддержки в этом практически не имеет.

Янукович приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену

24 января Оболонский районный суд заочно приговорил беглого экс-президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за госизмену.

При этом суд признал Януковича невиновным по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.

Производство рассматривалось по специальной (заочной) процедуре, поскольку обвиняемый находится на территории другой страны.

Украина устремилась в Еворсоюз и НАТО

7 февраля Рада внесла поправки в Конституцию Украины, которые закрепили курс на ее членство в Евросоюзе и НАТО.

Впервые курс на вступление Украины в НАТО был принят во времена президентства Виктора Ющенко (2005−2010).

Однако после победы на президентских выборах Виктора Януковича в 2010 году парламент закрепил на законодательном уровне внеблоковый статус Украины, который, в свою очередь, был отменен Радой в 2014 году после Революции Достоинства.

Зайцева и Дронов получили по 10 лет тюрьмы

26 февраля виновников ДТП в Харькове, в результате которого погибли шесть человек и еще пять получили травмы, Елену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы каждого.

Оба подали апелляционные жалобы, но суд отказался их удовлетворить.

MARUV оставила Евровидение без Украины

27 февраля Украина отказалась участвовать в песенном конкурсе Евровидение.

На национальном отборе победила певица MARUV. Но она отказалась подписывать соглашение с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины, потому что в документе был пункт о запрете гастролировать в России. MARUV, которую критиковали за концерты в стране-агрессоре, заявила, что не хочет быть втянутой в политику.

В результате было принято решение вообще не отправлять в 2019 году на Евровидение представителей Украины.

Украина и Россия — официально больше не друзья

1 апреля утратил силу Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Документ перестал что-либо значить из-за военной агрессии России против Украины.

Прекращение действия этого договора обсуждали в Украине несколько лет.

Последней каплей стал обстрел и захват Россией в ноябре 2018 года украинских кораблей и моряков в Керченском проливе.

﻿Зеленский со Слугой народа берут власть целиком и полностью

С 21 апреля в Украине началась смена власти. В этот день во втором туре президентских выборов победил Владимир Зеленский. Шоумена, объявившего о старте своей кампании в новогоднюю ночь и не имевшего никакого политического опыта, поддержали рекордные 73% избирателей.

На следующий же день после инаугурации Зеленский подписал указ о прекращении полномочий Верховной Рады и назначил досрочные парламентские выборы на 21 июля.

На них президентская партия Слуга народа получила монобольшинство — впервые в истории украинского парламента.

Спикером новой Рады был избран Дмитрий Разумков, который на тот момент возглавлял партию Слуга народа.

СБУ возглавил Иван Баканов — друг детства Зеленского, коллега по Студии Квартал 95 и глава его предвыборного штаба.

Кресло премьер-министра досталось Алексею Гончаруку. 35-летний юрист стал самым молодым главой правительства в истории Украины.

Украинский язык защищен законом и получил новое правописание

Фото: REUTERS / Gleb Garanich

25 апреля Рада приняла Закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Согласно документу, каждый гражданин Украины обязан владеть украинским языком, экзамен по украинскому будет обязателен для получения украинского гражданства.

Для госчиновников вводится сертификация уровня владения украинским.

Детально прописано, каким образом должен соблюдаться приоритет украинского языка во всех сферах общественной жизни.

Вводится должность языкового омбудсмена и штрафы за нарушения.

16 июля закон частично вступил в силу.

22 мая Кабмин одобрил новое Украинское правописание. Современная редакция вернула некоторые особенности правописания 1928 года, а также отреагировала на изменения в современной культурно-письменной практике. Новая редакция украинского правописания вступила в силу 3 июня.

В тестах ВНО нормы нового правописания появятся через пять лет.

Катастрофа MH17: объявлены имена подозреваемых. Гиркин в их списке

19 июня следственная группа в Нидерландах назвала имена четверых подозреваемых по делу о сбитом на Донбассе малазийском Боинге 777 рейса MH17, при крушении которого погибли 298 человек.

Это Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Они объявлены в международный розыск.

Всем им будут предъявлены официальные обвинения в убийстве, судебный процесс касательно крушения MH17 начнется в марте 2020 года.

Глава Совместной следственной группы Фред Вестербейке подчеркнул, что суд состоится в любом случае, даже если подозреваемые откажутся присутствовать во время судебного процесса или контактировать со следователями.

Самоубийство Дмитрия Тымчука

19 июня в Киеве нашли мертвым Дмитрия Тымчука, координатора группы Информационное сопротивление и депутата Верховной Рады от Народного фронта.

Он умер от огнестрельного ранения в голову, в полицию сообщила о гибели нардепа его жена. 20 июня в прокуратуре Киева заявили, что основная версия смерти Тымчука — самоубийство.

С депутатов сняли неприкосновенность

3 сентября Рада проголосовала за снятие неприкосновенности с народных депутатов.

Это было одним из предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского.

Закон вступит в силу 1 января 2020 года. Каждого депутата смогут привлечь к уголовной ответственности на равных с обычными гражданами, в том числе за коррупцию.

Борьба с коррупцией вышла на новый уровень. Для этого создали отдельный суд

С 5 сентября в Украине начал работу Высший антикоррупционный суд. В составе суда — 38 судей во главе с Еленой Танасевич, ее заместителем стал бывший юрисконсульт Евгений Крук.

Дела попадают в Антикоррупционный суд, если ущерб от преступления больше 968 тысяч гривен.

30 октября Антикоррупционный суд вынес первый обвинительный приговор.

Украина и Россия обменялись пленными — 35 на 35

Фото: president.gov.ua

Киев и Москва договорились об обмене пленными. 7 сентября 35 украинцев — узников Кремля вернулись в Украину.

Среди вернувшихся — 22 моряка и два сотрудника СБУ с захваченных Россией 25 ноября 2018 года в керченском проливе кораблей и 11 политзаключенных, в том числе Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Владимир Балух, Эдем Бекиров и другие.

Самолет с освобожденными украинцами приземлился в аэропорту Борисполь в 13:30. У трапа бывших узников Кремля встретили родственники, друзья и президент Владимир Зеленский.

Россия вернула захваченные украинские корабли. Они в плачевном состоянии

20 ноября захваченные Россией в Керченском проливе украинские корабли начали прибывать в Очаков Николаевской области. Первым в порт зашел катер Никополь, за ним буксир Яны Капу.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что корабли прибыли на буксире на очень маленькой скорости, так как «россияне их угробили», сняв «даже унитазы».

Бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал неофициальный отчет о состоянии возвращенных кораблей. В нем тоже указывается, что с судов исчезли не только оружие и рации, но и предметы быта: унитазы, фонари и кухонная плита.

В центре Киева стреляли в депутата Киевоблсовета Соболева. Погиб его трехлетний сын

1 декабря около 17:00 на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской обстреляли внедорожник Range Rover депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. В результате погиб его трехлетний сын.

По подозрению в убийстве задержали двух человек, 4 декабря их арестовали. По данным СМИ, это бывший снайпер-доброволец Андрей Лаврега и еще один доброволец Алексей (или Евгений) Семенов. По разным версиям, им от 18 до примерно 20 лет.

В прокуратуре заявили, что в организации покушения на Соболева подозревают уроженца России, который заплатил за преступление $40 тысяч. Накануне покушения он выехал за пределы Украины.

Пожар в одесском колледже

4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул пожар. Возгорание началось на 3-м этаже шестиэтажного здания, огонь быстро распространился на верхние этажи. Его удалось остановить уже после того, как он распространился на 4 тысячи квадратных метров.

Всего в пожаре погибло 16 человек, еще 30 человек пострадали. Некоторые из тех, кто оказался заблокирован огнем на верхних этажах здания, выпрыгивали из окон в надежде спастись.

Студенты колледжа рассказали, что никаких тревожных сигналов или объявлений о пожаре не было.

Полиция рассматривает три версии трагедии: возгорание вследствие неисправности электропроводки и электроприборов, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.

Зеленский впервые встретился с Путиным на Нормандском саммите в Париже

Фото: Ian Langsdon Pool via REUTERS

9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров Нормандской четверки. Кроме четырехсторонних переговоров президента Украины Владимира Зеленского, президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, состоялись и двусторонние встречи лидеров.

Среди прочих была и встреча Зеленского с Путиным, правда, действительно тет-а-тет, по сообщениям СМИ, они говорили от 10 до 30 минут. Остальное время на двусторонней встрече президентов Украины и России присутствовали также члены делегаций обеих стран.

Нормандский саммит затянулся на несколько часов дольше, чем было запланировано, и к прессе его участники вышли только после полуночи.

Они озвучили главные пункты утвержденного ими коммюнике:

— Обмен пленными до конца года;

— Полное прекращение огня до конца года;

— Разведение войск еще в трех точках до конца марта 2020 года;

— Признание Минских договоренностей основой работы Нормандского формата;

— Продление действия Закона об особом статусе Донбасса на год;

— Доступ миссии ОБСЕ ко всей территории Украины и ее работа 24/7;

— Следующая встреча лидеров Нормандской четверки через четыре месяца.

Не удалось договориться о сроках и условиях передачи Украине контроля над неконтролируемым участком границы с РФ, дате местных выборов, возвращении незаконно осужденных украинцев из России и Крыма.

Задержание подозреваемых в убийстве Павла Шеремета

12 декабря глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, который погиб в результате взрыва автомобиля в центре Киева 20 июля 2016 года.

Через несколько часов состоялся брифинг МВД с участием в том числе президента Владимира Зеленского. На брифинге подозреваемыми в убийстве назвали музыканта и бойца АТО Андрея Артеменко, детского хирурга и волонтера Евромайдан-SOS Юлию Кузьменко, военную медсестру Яну Дугарь, бывшего добровольца АТО Владислава Грищенко и его жену Инну Грищенко, которая тоже воевала на Донбассе как доброволец.

По мнению следствия, Антоненко был организатором преступления, Кузьменко — исполнительницей (ее обвиняют в том, что она заложила взрывчатку). Яна Дугарь, по версии следствия, осуществляла разведку на месте преступления за несколько дней до убийства.

О подозрении объявили только им троим. На данный момент Антоненко и Кузьменко арестованы, а Дугарь — под домашним арестом.

Инна и Владислав Грищенко арестованы по другому делу — о покушении на убийство с помощью взрывчатки в Косово. На брифинге Владислава Грищенко назвали специалистом по взрывчатке. Роль Инны Грищенко в совершении обоих преступлений неясна. Во время брифинга МВД замглавы Нацполиции Евгений Коваль привел ряд ее телефонных разговоров, из которых видно, что она начала нервничать, когда полиция вызвала как свидетеля по делу об убийстве Шеремета мужчину, которого зовут Иван и который в материалах следствия фигурирует также как «Пистолет». В связи с его самоубийством через несколько дней после этого Инна Грищенко в разговоре с мужем выражает мнение, что «все будет хорошо».

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что следствие установило только исполнителей убийства, а его заказчики до сих пор неизвестны.