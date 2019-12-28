Будущее наступит в пятницу 28.12.2019, 21:53

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Фото: Facebook

Как в России борются сторонники Греты Тунберг.

26 декабря вышел на свободу Аршак Макичян, участник международного экологического движения Fridays for Futurе, которое основала шведская школьница Грета Тунберг. 20 декабря суд отправил активиста под арест на шесть суток за несогласованный пикет в защиту планеты от климатической катастрофы. На следующий день после освобождения Аршак снова встал в пикет с плакатом "Забастовка за климат". Так он делает каждую пятницу, сообщает "Радио Свобода".

Аршак Макичян – один из самых заметных последователей Греты Тунберг в России. Летом 2018 года активистка стала проводить акции у парламента Швеции. К школьнице присоединилось множество людей в разных странах мира. В России она стала широко известна лишь в этом году после выступления на климатическом Саммите ООН в Нью-Йорке. На эмоциональную речь активистки ответили лидеры многих государств, в том числе Владимир Путин. Шведская школьница стала человеком 2019 года по версии журнала Time. На всемирные пятничные акции за климат выходят миллионы людей. Движение Fridays for Futurе в России насчитывает около 1000 человек. На пикет, за который Аршак Макичян был арестован на 6 суток, вышли всего три человека.

В интервью активист рассказал, почему отказался от учебы в Германии, что он думает о насмешках над Гретой Тунберг и как ему удалось добиться встречи со специальным представителем президента России по вопросам климата.

– Я долгое время не решался выходить на митинги и пикеты – боялся, что мне могут сломать руку. Я – скрипач, учился в Московской консерватории имени Чайковского. Я жил обособленной жизнью, играл на скрипке, читал книги и наблюдал со стороны за событиями в России. Первый раз я принял участие в уличной акции в этом году. Я присоединился к шествию в память Бориса Немцова. Тогда я почувствовал себя частью общества и понял – надо что-то делать, как-то менять жизнь вокруг себя. Первый раз я вышел на массовый климатический пикет 15 марта. Эту акцию организовал профсоюз "Ученик" в гайд-парке в Сокольниках. Я увидел, что в этом месте, почти в лесу, плакаты никто не заметит, и надо проводить одиночные пикеты ближе к центру.

– Почему вы решили поддержать движение Fridays for Futurе?

– Я узнал о климатическом кризисе из постов Греты Тунберг. До этого я интересовался экологией, отказался от одноразового пластика, стал вегетарианцем. Но масштаб экологических проблем я понял, лишь когда прочитал статью о Грете на английском языке. После этого я начал углубляться в тему климата, читал научные статьи и исследования. Меня впечатлило, что обычный человек, школьница, пытается изменить мир. Многие люди из разных стран мира поддержали Грету, и я решил, что Россия – не с другой планеты и тоже должна выйти на забастовку за климат. Наша страна занимает четвертое место по количеству выбросов в атмосферу парниковых газов. К сожалению, пока участников нашего движения в России не очень много, около 1000 человек, но нас становится все больше.

– Почему суд решил арестовать вас на шесть суток?

– Меня задержали 25 октября на массовом климатическом пикете. Мы пытались его согласовать, но нам отказали, как обычно. Суд мою попытку согласовать пикет использовал против меня, как доказательство того, что я был организатором акции. Я думаю, что судья вынесла наказание в виде ареста, потому что меня уже задерживали на митинге против недопуска независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля. Официально мне об этом никто не сказал, но судья упоминала во время заседания, что я не первый раз был задержан на акции. Я думаю, они считают меня каким-то лидером, но я сомневаюсь, что решение об аресте судья приняла самостоятельно. На суд я пошел сразу после возвращения с конференции ООН по климату в Мадриде. Сторонники нашего движения в разных странах вышли с плакатами в мою поддержку. Мой арест в их глазах выглядел очень странно.

– Вас можно назвать лидером движения Fridays for Futurе в России?

– У нас низовое движение, лидеров нет, поэтому с нами ничего нельзя сделать. Меня недавно арестовали, но активисты все равно выходили на пикеты.

Фото: Facebook

– Как к вам относились полицейские, сотрудники ФСИН и сокамерники?

– Хорошо. Я рассказал полицейским, с которыми общался во время задержания, о климатической катастрофе. Они со мной согласились и сказали, что тоже замечают, как меняется погода. Сокамерники слышали про Грету, но не знали, чем именно она занимается. Они думали, что Грета – просто милая девушка, которая борется за все хорошее и против всего плохого. Но несмотря на то, что меня никто не обижал, опыт несвободы показался мне удручающим. Он никого не меняет к лучшему, это лишь легкая форма пытки разными маленькими унижениями. Мне очень жаль людей, которые вынуждены сидеть в тюрьме из-за поступков, несоразмерных этому наказанию. А таких заключенных в нашей стране очень много.

– Вы oкончили Московскую консерваторию и собирались продолжить учебу в Германии. Почему передумали?

– Я летом подал заявку и в июне должен был сдать экзамен. Но я понял, что хочу заниматься решением экологических проблем в России. Климатический кризис затрагивает все страны, и убежать от него в хорошую страну не получится. В Германии и без меня много активистов. Мне, если честно, этот выбор дался тяжело. Но я принял правильное решение. То, что я делаю, важнее, чем моя частная жизнь и личные интересы.

– Как прохожие реагируют на ваши пикеты?

– Когда я стою в пикете, то вижу, что все больше людей меня поддерживает. Глупых вопросов "кто мне платит" и реплик, что климатический кризис придумали американцы, становится меньше.

В целом прохожие на меня реагируют положительно. Но летом, когда я стоял в пикете, ко мне подходил странный человек и обещал зарезать меня, если я не прекращу акцию. Я спросил, почему ему не понравился мой плакат. Этот человек не смог ответить и продолжил угрожать. Тогда я позвонил в полицию, которая приехала только через 20 минут. Угрожавший сказал, что он не боится полицейских, и ушел лишь за пять минут до приезда сотрудников правоохранительных органов. Мы сняли угрозы на видео, я написал заявление, но полиция этого человека не нашла. Я думаю, это был провокатор. Я видел людей похожего типа на политических митингах.

– Как вы оцениваете слова Путина о речи Греты Тунберг в ООН?

– Сначала я думал, что Путин все понимает, но откровенно врет. Сейчас я думаю, что у Путина есть разные советчики, которые верят в теории заговора и отрицают науку. Президент этим людям верит. Путин сказал, что никто не объяснил Грете, что мир сложный. Я думаю, что Путин сам не понимает, что этот мир очень сложный. Путин живет в кагэбэшной логике и не различает разных тонкостей. Он, например, не понимает того, что люди, даже совсем молодые, могут самостоятельно и свободно принимать решения и действовать независимо.

Фото: Facebook

– Как вы думаете, почему Грета Тунберг у многих людей вызывает раздражение? Почему над ней смеются?

– 16-летняя девочка сказала правду словами, которые повлияли на человечество, и я уверен, что они изменят ход истории. Это раздражает взрослых образованных высокопоставленных людей, которые очень старались, но у них ничего не вышло. А смеются над Гретой несчастные люди, у которых нет сил ответить своим обидчикам, проявить решительность и дать отпор тем, кто их унижает. Поэтому они срывают свою злость на школьнице, которая не может им ответить.

– Вы выступали с Гретой на конференции ООН в Мадриде. Какое она на вас произвела впечатление?

– Я думаю, что Грета очень умная девочка и правильно распоряжается своей огромной популярностью. Но Грете сложно, потому что она понимает, как важно переключить внимание людей с ее личности на решение конкретных проблем. А это не всегда получается: люди любят обсуждать яркие истории, но в меньшей степени любят совершать конкретные и решительные действия. Грета сама по себе мир не спасет, надо, чтобы все приняли в этом участие.

– Как вам удалось на конференции ООН по климату встретиться со специальным представителем президента по вопросам климата Русланом Эдельгериевым?

– Мы постучались в дверь кабинета, гд

е заседала российская делегация. Удивительно, что нам открыли и один человек из делегации согласился с нами поговорить. Он попросил, чтобы этот разговор остался конфиденциальным. Потом с нами встретился Руслан Эдельгериев и согласился передать наши требования президенту. Подробности этого диалога меня тоже попросили журналистам не рассказывать. Сейчас мы составляем эти требования. Я думаю, надо использовать любую возможность сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

– В требованиях движения Fridays for Futurе в России, которые вы сейчас готовите, есть пункты о прекращении действий российских властей, направленных на изоляцию России, об отмене законов об "иноагентах" и о соблюдении права на свободу собраний. Как это связано с экологическими проблемами?

– На мой взгляд, решение экологических проблем в нашей стране лежит в политической плоскости. Изменение климата – это глобальный кризис. Для того чтобы его предотвратить, важно открыто и честно взаимодействовать со всем миром. Поэтому такое понятие, как иноагент, должно исчезнуть. Мы не агенты Госдепа или великой масонской ложи, а всего лишь жители планеты, которых беспокоит будущее. Чтобы защитить планету, нам нужно иметь возможность говорить об экологических проблемах публично. Права человека и экологические проблемы взаимосвязаны. Ведь если нас лишают права на свободу собраний, то мы не можем заявить о том, что нас волнует.

Я выходил на пикеты против домашнего насилия, недопуска независимых политиков в Мосгордуму и преследования участников московских протестов. Все эти темы тесно связаны друг с другом. Нам нужны изменения во всех сферах жизни и более эффективная система управления страной. Для того чтобы предотвратить климатический кризис, необходим постепенный переход на возобновляемую энергетику, а в России нефтяные компании очень тесно связаны с правительством. Но сейчас основная задача нашего движения – сделать так, чтобы люди осознали масштабы экологических проблем и подумали о своем будущем. В России не принято думать о будущем. В 90-е люди выживали, потом надеялись, что кто-то сделает нам светлое будущее. И только сейчас стали понимать, что будущее надо брать в свои руки.

– Как изменились ваши личные привычки после того, как вы стали участником движения Fridays for Futurе?

– Я перестал летать на самолетах, потому что они выбрасывают в атмосферу огромное количество углекислого газа. На конференцию ООН в Мадрид я добирался три дня на автобусах и поездах. Я больше не покупаю одежду – беру ее у братьев. Стал веганом, потому что молочное и мясное сельское хозяйство требуют очень много ресурсов, которые надо беречь. Раньше я не был вегетарианцем, но когда узнал, что с животными, которых используют для производства молока, поступают негуманно, стал веганом. В спецприемнике мне удалось придерживаться моих правил. Я взял с собой деревянную ложку, чтобы не использовать одноразовые. Веганской еды там почти не было, но друзья передавали мне яблоки и орехи. Сокамерники хорошо отнеслись к тому, что я не ем мясо. Они радостно забирали себе мои котлеты.