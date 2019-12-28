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Зеленский рассказал, как отметит Новый год

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  • 28.12.2019, 22:33
Зеленский рассказал, как отметит Новый год

Президент Украины рассказал о своих планах.

Президенту на несколько дней еще придется вернуться в Киев, но перед праздником он снова приедет на Прикарпатье, пишет 24 канал.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 28 декабря, осуществил рабочую поездку в Ивано-Франковскую область. Общаясь с журналистами, он признался, что там и встретит Новый год.

Президенту на несколько дней еще придется вернуться в столицу, но перед праздником он снова приедет на Прикарпатье, где и отпразднует Новый год. Об этом он рассказал во время брифинга после открытия моста через реку Чечва.


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