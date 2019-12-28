Анархисты на митинге в Минске: Нужно искоренить насилие со стороны государства 1 28.12.2019, 22:44

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Активисты напомнили о политзаключенных в Беларуси.

Сегодня в Минске на площади Бангалор прошел митинг против домашнего насилия. К акции присоединились анархисты. Однако со своей повесткой. Активисты держали портреты политзаключенных.

"Мы выступаем против домашнего насилия, и навязанного мнения "бьет - значит любит". Призываем всех столкнувшихся с домашнем насилием - не молчать об этом, и бороться за свои права. Но также мы считаем, что просить внести изменения в УК на данный момент не имеет особого смысла, т.к. мы живем в полицейском государстве, в котором законы не работают в защиту людей. В стране авторитарной диктаторской власти нет никакого особого смысла просить защиты у тех, кто сам массово порождает насилие над своими гражданами.

Важно также бороться против насилия со стороны властьимущих, силовиков, чиновников - узурпировавших власть. Нет смысла требовать принять закон о домашнем насилии, пока существует полицейское государство. Так же мы воспользовались возможностью поддержать и напомнить о наличии политических узников авторитарного режима. Чтобы искоренить домашнее насилие, нужно в первую очередь искоренить насилие со стороны государства", - написала в "Фейсбуке" активист анархистского движения Дмитрий Полиенко.