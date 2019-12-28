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Синоптики рассказали о погоде на воскресенье

  • 28.12.2019, 22:55
Синоптики рассказали о погоде на воскресенье

Гололедица, небольшой снег и морозы.

Об сообщает "Еврорадио" со ссылкой на Белгидромет.

Будет облачно с прояснениями. Ночью возможен кратковременный снег, днем — небольшой снег. Возможно гололедица. Ветер северный 4-9 м/с.

Температура ночью от -3 до -9 градусов, днем будет от -1 до -7.

В понедельник, 30 декабря, на отдельных дорогах ожидается гололедица, днем возможен туман, гололед, в северных и центральных районах возможен ветер с порывами до 15-18 м/с.


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