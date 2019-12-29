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В Ираке протестующие захватили нефтяное месторождение

  • 29.12.2019, 8:12
В Ираке протестующие захватили нефтяное месторождение
Фото: AFP

Активисты выступают против коррумпированной власти и неэффективного госсектора.

Группа протестующих в Ираке заняла территорию нефтяного месторождения Нассирия на юге страны. Захватчики потребовали от обслуживающего персонала отключить электроэнергию на нефтепромысле и прекратить все работы, сообщает dw.com.

В Нассирии производится около 90 тысяч баррелей нефти в день. Экономика Ирака зависит от нефтепромыслов, дающих около 90 процентов средств в госбюджет, напоминает Reuters. По объемам добываемого сырья страна занимает второе место в Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

Обстрел военной базы на севере Ирака

Ранее в тот же день сообщалось об инциденте на севере Ирака около города Киркук, где ракетному обстрелу подверглась военная база К1. Были выпущены не менее восьми ракет, в результате обстрела погиб один американский инструктор. Еще несколько американских и иракских военных получили ранения.

О причастности к атаке пока никто не заявил. В данном районе наблюдается активность боевиков террористической группировки "Исламское государство". Кроме того, в последнее время на базы, где находятся американские военнослужащие, участились атаки со стороны проиранских группировок.

Протесты в Ираке

Массовые протесты охватили Ирак с 1 октября, Активисты выступают против коррумпированных элит, недостаточных мер по борьбе с безработицей, а также неэффективного сектора государственных услуг, из-за которого, по мнению демонстрантов, в стране остро стоит проблема плохого снабжения домов водой и электричеством. Протестующие требуют проведения реформы политической системы.

С начала крупнейших после 2003 года протестов в Ираке погибли около 460 человек, 25 тысяч были ранены.


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