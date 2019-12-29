Матч России и Канады на молодежном ЧМ по хоккею завершился скандалом 29.12.2019, 8:21

Капитан «Кленовых листьев» не снял шлем во время исполнения гимна РФ.

Матч России и Канады на молодежном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился скандалом. Капитан «Кленовых листьев» Барретт Хэйтон не снял шлем во время исполнения гимна России, сообщает tut.by.

Barrett Hayton didn't remove his helmet for the Russian anthem and Russia's players were not pleased about it 😬 pic.twitter.com/thv5tCj82F — TSN (@TSN_Sports) December 28, 2019

Еще до завершения гимна капитан российской команды Григорий Денисенко попытался разобраться с канадцем, но на полпути его остановили судьи. После этого российские хоккеисты отказались жать Хэйтону руку.