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Матч России и Канады на молодежном ЧМ по хоккею завершился скандалом

  • 29.12.2019, 8:21
Матч России и Канады на молодежном ЧМ по хоккею завершился скандалом

Капитан «Кленовых листьев» не снял шлем во время исполнения гимна РФ.

Матч России и Канады на молодежном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился скандалом. Капитан «Кленовых листьев» Барретт Хэйтон не снял шлем во время исполнения гимна России, сообщает tut.by.

Еще до завершения гимна капитан российской команды Григорий Денисенко попытался разобраться с канадцем, но на полпути его остановили судьи. После этого российские хоккеисты отказались жать Хэйтону руку.


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