Мария Тарасенко: Кто придумал этот ненормальный закон о «тунеядцах»? 15 29.12.2019, 8:35

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Активистка рассказала о планах на 2020 год.

Гомельчанка Мария Тарасенко, которая одной из первых в Беларуси одержала победу над «тунеядской» комиссией, рассказала «Радыё Рацыя» о планах на следующий год.

Напомним, что женщина была включена в список «не занятых в экономике», об этом она узнала от работников ЖЭУ. Гомельчанка решила обжаловать вышеупомянутое решение, после чего ее исключили из списка людей «не занятых в экономике».

- Мне, скажем так, дали отсрочку до конца этого года, поэтому в дальнейшем я опять буду считаться «тунеядцем». И как только получу «коммуналку» по новым тарифам, опять буду апеллировать к чиновникам и доказывать им, что они не имеют права взимать какие-то дополнительные деньги.

- Вы по-прежнему не работаете?

- Я нахожусь в статусе домашней хозяйки, деньги для семьи зарабатывает муж. Мы платим все необходимые налоги, покупаем в магазине товары, а значит, косвенным образом причастны к участию в экономике. Кто придумал этот ненормальный закон, который провозглашает меня человеком, «не занятым в экономике»? Поэтому я принципиально не буду подстраиваться под этот мир и под те обстоятельства, что диктуют мне чиновники. Я отстаиваю свое право жить по Конституции - так, как хочу, и как считаю нужным. Я ничего не нарушаю. А быть домашней хозяйкой - это же прекрасно. Это - укрепление семьи. Поэтому я не вижу никаких оснований что-либо менять только из-за того, что кто-то решил, что я обязательно должна работать.

- Вы хотели зарегистрировать Ассоциацию «тунеядцев». На какой стадии находится процесс создания организации?

- Пока консультируемся с людьми, но действие декрета о «тунеядцах» приостановили, поэтому подождем и мы. Уверена, что, если на людей начнут давить по полной программе, то такая ассоциация будет востребованной.