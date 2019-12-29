Четыре женщины-политика, изменившие ход истории в 2019 году 29.12.2019, 9:15

1,520

Фото: АР

Их влияние на мировые события трудно переоценить.

Женщины-политики сыграли немаловажную роль в событиях, которые произошли в 2019 году, пишет Al Jazeera (перевод — inosmi.ru).

Нэнси Пелоси

Она заняла третью строчку в рейтинге «Топ-100 самых влиятельных женщин в мире» по версии журнала Forbes. Также Нэнси Пелоси оказалась самой высокопоставленной женщиной в американской истории, заняв должность спикера Палаты представителей Конгресса США.

Нэнси Пелоси инициировала расследование по делу об импичменте президента США Дональда Трампа: от расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера до голосования по импичменту Трампа в Палате представителей. Любопытно, что 78-летняя Нэнси Пелоси вызывает некоторое недовольство со стороны Демократической партии США, которая призывает позволить новому поколению встать у руля.

Спикер Палаты представителей прислушалась к критике и взяла под свое покровительство молодых людей, которые претендовали на политические посты в партии. При президенте США Бараке Обаме Пелоси занималась реформой медицинского страхования и законом о защите пациентов и доступном здравоохранении, который стал одним из самых радикальных законов в истории США.

Нэнси Пелоси получила широкую популярность после многочисленных заявлений, в которых она критикует решения Дональда Трампа. В феврале 2019 года по всем социальным сетям разлетелось видео, на котором спикер Палаты представителей аплодировала Трампу после его речи. Всплеск аплодисментов Пелоси привлек внимание Дональда Трампа из-за того, что она всю речь сидела позади американского лидера, а неоднозначное выражение лица Пелоси стало предметом шуток в социальных сетях.

В настоящее время Нэнси Пелоси занимается расследованием по делу об импичменте Трампа. Он стал третьим президентом в истории США, которому был объявлен импичмент. Впервые процедуру импичмента возглавляет женщина, потому как Нэнси Пелоси — первая женщина в истории США, занявшая должность спикера Палаты представителей Конгресса США.

Тереза Мэй

Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй часто сравнивают с Маргарет Тэтчер, поскольку она заняла 14-е место в рейтинге самых влиятельных людей мира, куда входят всего пять женщин. В 2018 году Тереза Мэй заняла вторую строчку в рейтинге «Топ-100 самых влиятельных женщин в мире» по версии журнала Forbes. К сожалению, отставка британского политика помешала ей занять место в рейтинге в 2019 году.

Тереза Мэй выступает за сохранение Великобритании в составе ЕС, но, тем не менее, она сказала: «Великобритания не останется в ЕС и не будет пытаться проникнуть в ряды организации через "чёрный ход". Я пообещала, что если до 2020 года Brexit не будет проведен, то страна воспользуется чрезвычайным бюджетом для покрытия расходов, которые могут возникнуть в результате выхода Великобритании из ЕС».

Премьер-министр Великобритании предприняла множество попыток примирить разносторонние взгляды на Brexit в британском парламенте, но потерпела неудачу. Тереза Мэй была вынуждена уйти в отставку. Во время объявления о своей предстоящей отставке она не сдержала слез и выразила сожаление, что не смогла провести Brexit. Несмотря на бесславное окончание политической карьеры, Тереза Мэй имеет за спиной рекорд — шесть с лишним лет на посту главы МВД Великобритании.

Джасинда Ардерн

Она заняла тридцать восьмую строчку в рейтинге «Топ-100 самых влиятельных женщин в мире» по версии журнала Forbes из-за гуманистического отношения ко всякого рода событиям. Самый молодой премьер-министр в мире Джасинда Ардерн привлекла внимание общественности своей реакцией на теракт в Крайстчерче.

Джасинда Ардерн оказала поддержку мусульманам в Новой Зеландии после инцидента в Крайстчерче. Она назвала случившееся террористическим актом и отказалась называть имя боевика, расстрелявшего людей в мечетях, так как не хотела, чтобы он прославился. Также премьер-министр Новой Зеландии не называла его психически нездоровым человеком, как обычно принято называть людей, расстреливающих мусульман, в Европе и США. Джасинда Ардерн рассказала всем, что произошел теракт против мусульман, которые искали убежище в Новой Зеландии, чтобы начать новую жизнь без войны.

Любопытно, что премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о рождении дочери из своей штаб-квартиры, а затем ушла в декретный отпуск всего на шесть недель. Она заявила, что ее партнер будет сидеть с ребенком дома пока она работает в качестве премьер-министра страны.

Ильхан Омар

Ильхан Омар стала одной из двух женщин-мусульманок, избранных в Конгресс США. Это подтверждает стремление американского общества интегрировать мусульман и этнические меньшинства в политическое сообщество страны.

В июле 2019 года президент США Дональд Трамп раскритиковал четырех темнокожих конгрессвумен, включая Ильхан Омар, и заявил, что они должны вернуться в свои страны. Напомним, Ильхан Омар приехала в США в качестве беженца из Сомали в возрасте 12 лет. Конгрессвумен назвала американского лидера «расистом» в ответ на его заявления.

Ильхан Омар часто отвечает на вопросы об исламе и терроризме. Как-то раз она не удержалась и высказала свое возмущение журналистам: «Как часто я должна включать в свой график этот вопрос? Похоже, это надо повторять каждые пять минут, да? Сегодня я забыла осудить "Аль-Каиду" (террористическая организация запрещена в РФ — прим.ред.), я забыла осудить женское обрезание. И далее по списку».