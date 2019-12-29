Названы 10 самых необычных новогодних традиций в мире 29.12.2019, 9:24

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В существование некоторых из них трудно поверить.

Что делают в разных странах для привлечения здоровья, удачи, счастья, любви и материальных ценностей? Издание turizm.ru предлагает рейтинг самых необычных новогодних традиций мира.

1. Новогодние традиции Италии

Общеизвестно, что на Новый Год в Италии принято выбрасывать из дома все ненужное - будь то одежда, мебель или даже сантехника. Однако это просто красивая легенда для привлечения туристов. А новогодние традиции в стране совсем другие. Поскольку жители этой прекрасной страны обожают не только самого Санту - Боббо Натале, но и фасоны его облачения, что в новогоднюю ночь все население Италии, и женщины, и мужчины, и дети, одевают что-то красное, даже если это и нижнее белье. Поэтому встречая Новый Год где-нибудь на улицах Милана, Флоренции или Рима, не стоит удивляться, если увидите полицейского в красных носках, наоборот, эта встреча предвещает удачу. Еще одной традицией Италии является съедание изюма, засохшего прямо на гроздьях. Поскольку ягоды винограда напоминает монеты, считается что съевший большее их количество, в наступающем году заработает больше денег.

2. Новогодние традиции Аргентины

Мечтой каждого офисного сотрудника, впрочем, как и любителя сбора макулатуры, является встреча Нового Года в Аргентине. Уже в середине дня центры аргентинских городов устелены ровным слоем ненужной бумаги, иногда даже целыми кипами бумаг. Согласно местной традиции, нужно выбрасывать из окон ненужные журналы, газеты и другие бумаги. К тому же, это прекрасный способ для снятия стресса. Сам же Новый Год жители Аргентины встречают как и большинство из нас - в кругу семьи, за праздничным столом часто присутствуют близкие друзья. И тоже открывают шампанское в 12 часов ночи. Молодые люди после наступления Нового Года, обычно продолжают веселье в разнообразных клубах. А вот подарками аргентинцы обмениваются только в Рождество, традиции дарить подарки в новогоднюю ночь у них нет.

3. Новогодние традиции Эстонии

Одной из самых "жарких" является встреча Нового Года в Эстонии, поскольку принято проводить этот праздник в сауне. Чтобы в Новый Год войти чистым и здоровым, необходимо даже бой курантов слушать в этом заведении. Впрочем, не все конечно придерживаются данной традиции, поскольку тогда не было бы на улицах страны толп веселых ее жителей и не ходили бы они в новогоднюю ночь друг к другу в гости. Впрочем, подобное мероприятие принято повторять еще и в день летнего солнцестояния. Эстонцы верят, что счастье им принесет трубочист в высоком цилиндре, держащий в руках орудие своего труда. По этой самой причине, детям часто дарят игрушечных трубочистов, перемазанных сажей.

4. Новогодние традиции Шотландии

Находясь на улицах Шотландии в Новогоднюю ночь, нужно быть очень осторожными, поскольку это единственная ночь в году, когда по украшенным новогодним улицам страны катят подожжённые бочки с дёгтем, символизирующие уходящий год. А в шотландской деревушке Стоунхэвен принято ходить по улица, размахивая над головой огромными огненными шарами, символизирующими солнце, которое очищает наступающий год. Но есть в Шотландии еще одна интересная новогодняя традиция. Перед наступлением Нового года, члены всей семьи садятся около зажженного камина, а с первым боем курантов глава семьи должен открыть входную дверь, причем молча. Такой ритуал призван проводить старый год и впустить Новый Год в свое жилище. Шотландцы верят, что войдет ли в дом удача или неудача, зависит от того, кто в новом году первым переступит их порог.

5. Новогодние традиции Испании

Накануне Нового Года в полночь, в Испании существует традиция - быстро съесть 12 виноградин, причем каждая виноградинка поглощается с каждым новым ударом курантов. При этом, каждая из виноградинок должна принести удачу в каждом месяце наступающего года. Жители страны собираются на площадях Барселоны и Мадрида чтобы успеть съесть виноградины и выпить кавы. Традиции съедать виноград уже более ста лет, первый раз это была реакция населения на переурожай винограда.

6. Новогодние традиции Панамы

Очень необычная новогодняя традиция есть в Панаме. Здесь принято сжигать чучела политиков, спортсменов и других известных людей. Однако зла жители Панамы никому не желают, например они могут сжечь чучело олимпийского чемпиона сборной страны по бегу или самого Фиделя Кастро. Все эти чучела называются одним словом - muñeco, и символизируют все неприятности уходящего года. А поскольку если чучела нет, то нет и проблем в наступающем году. Причем чучело должна сжечь каждая семья. Видимо с этим связана еще одна панамская традиция. В полночь на улицах панамских городов начинают звонить колокола всех пожарных вышек. Кроме того, сигналят клаксоны автомобилей, все кричат. Подобный шум призван угрожать наступающему году.

7. Новогодние традиции Дании

Есть в Дании традиция при встрече Нового года вставать на стул и прыгать с него. Считается, что этим действием жители впрыгивают в январь наступающего года, отгоняя злых духов. Кроме того, это принесет удачу. В то же время датчане следуют еще одной новогодней традиции - бросают в двери друзей и соседей разбитую посуду. Причем это никого не раздражает, а наоборот, очень радует. Ведь та семья, на пороге которой окажется больше всего разбитых тарелок, чашек и стаканов, будет самой удачной в наступающем году. Так же это означает что семья имеет больше всех друзей.

8. Новогодние традиции Перу

Для перуанских молодых людей новогодняя ночь является довольно опасным временем. Все дело в необычной новогодней традиции этой страны. Ночью девушки в Перу берут в руки ивовые прутики и отправляются гулять по кварталам своего города. И ее женихом должен стать тот молодой человек, которому будет ее предложено взяться за прутик. Поэтому иногда на улицах можно встретить странные пары - девушка с прутиком и парень с чемоданом. Поскольку согласно другой перуанской традиции, тот, кто в новогоднюю ночь обойдет весь свой квартал с чемоданом, отправится в желаемое путешествие в наступившем году.

9. Новогодние традиции Греции

Новогоднюю ночь жители Греции проводят практически так же, как мы - ходят в гости друг к другу с подарками. Однако есть некоторая особенность - помимо подарков они несут хозяевам камень, причем, чем больше, тем лучше. Нам это покажется странным, но в Греции считается, что чем тяжелее камень, тем более тяжелым будет кошелек у одариваемых в наступающем году. По другой греческой традиции, старший член семьи должен разбить во дворе своего дома плод граната. Если гранатовые зернышки рассыпались по двору, то его семью в наступающем году ожидает счастливая жизнь.

10. Новогодние традиции Японии

Встречая Новый год в Японии, учтите, что ночью звонят колокола, причем 108 раз. Удары колокола обозначают один из шести человеческих пороков: легкомыслие, глупость, жадность, злость, зависть и нерешительность. Но почему же ударов 108, а не 6? А все дело в том, что японцы считают, что каждый порок человека имеет 18 оттенков, поэтому ударов 108. По другой японской новогодней традиции, принято дарить близким и друзьям открытки с изображениями животного - символа наступающего года. К украшениям своих жилищ жители страны Восходящего солнца тоже относятся специфически - для этого они используют кадомацу, означающее в переводе "сосна у входа". Делают это изделие из бамбука, сосны, вплетают туда рисовые соломинки. Украшают кадомацу папоротником и ветками мандарина. Ну а дети традиционно получают новогодние подарки.