закрыть
29 декабря 2019, воскресенье, 12:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Аэропорт Алматы опубликовал поминутную хронологию падения самолета Bek Air

4
  • 29.12.2019, 9:49
  • 2,916
Аэропорт Алматы опубликовал поминутную хронологию падения самолета Bek Air
Фото: АР

Что произошло?

Международный аэропорт города Алматы, при вылете из которого потерпел катастрофу самолет авиакомпании Bek Air, опубликовал на своей странице в Facebook поминутную хронологию произошедшего.

— В случае любого ЧП очень важно не упустить время, действовать четко и слаженно. У служб международного аэропорта Алматы, как у любого аэропорта мира, на такие случаи есть четкие инструкции и алгоритмы действий. Для того, чтобы было полное понимание того, что происходило в первые минуты после катастрофы, приводим поминутную хронологию действий служб алматинского аэропорта, — говорится в сообщении.

По данным аэропорта, регистрация на рейс началась в 05.35 по местному времени (02.35 по Минску), а закончилась в 06.35, в 07.03 было окончание посадки.

Взлет произошел в 07.21, а уже в 07.22 борт пропал с радаров.

«07.24 — руководитель полетов объявляет тревогу для всего личного состава аварийно-спасательной команды аэропорта. В нее входят следующие службы: служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения (СПАСОП), медслужба, служба организации пассажирских перевозок, служба спецтранспорта, аэродромная служба, служба авиационной безопасности, служба грузовых перевозок, инженерно-авиационная служба. 07.27 — аварийно-спасательная команда аэропорта собрана в квадрате 6 „К“; 07.35 — от руководителя полетов получена информация об авиационном происшествии в квадрате 20 „А“; 07.36 — на место авиапроисшествия прибывает первый пожарно-спасательный расчет СПАСОП аэропорта, передает информацию о разрушенном самолете в квадрате 18 „В“ и начинает эвакуацию пассажиров», — говорится в хронологии.

По сведениям аэропорта, в 07.38 на место прибыл полный состав СПАСОП и приступил к эвакуации пассажиров. В 07.39 начальник СПАСОП запросил дополнительные силы медицинских учреждений Алматы, а в 07.42 аварийно-спасательная команда аэропорта находилась на месте происшествия уже в полном составе. 08.10 — в терминал с места ЧП эвакуированы все пассажиры, способные самостоятельно передвигаться.

По данным аэропорта, всего в первые минуты после трагедии на место прибыли 22 единицы спецтехники и 83 человека личного состава служб аэропорта.

Что произошло?

Напомним, самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air утром в пятницу после вылета из аэропорта 07.22 стал терять высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным зданием и упал в районе жилого сектора. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. 12 человек погибли, 49 пострадали. Большинство из них — 47 человек, в том числе девять детей — днем 28 декабря еще находились в стационарах Алматы.

Пресс-служба МВД Казахстана в субботу утром сообщила, что следствием отрабатываются несколько версий причин крушения, в том числе техническая неисправность лайнера, метеорологические условия и возможные ошибки, допущенные при пилотировании. Еще накануне стало известно, что командир воздушного судна Марат Муратбаев погиб.

Ранее вице-премьер Казахстана Роман Скляр говорил о двух версиях — «либо ошибка пилота, либо техническая причина».


популярное за неделю

Мнение

Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин
День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип
Случились Вискули
Случились Вискули Константин Скуратович, «Белрынок»
Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип