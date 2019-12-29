В Киеве протестуют против освобождения экс-беркутовцев 26 29.12.2019, 9:55

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Фото: RFE/RL

Между активистами и силовиками произошли столкновения.

В Киеве вечером в субботу, 28 декабря, началась акция противников освобождения и обмена бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут".

Как сообщают украинские СМИ, к 23:00 по местному времени у ворот следственного изолятора Лукьяновское, где содержатся заключенные, собрались около 200 человек, которые заблокировали выходы из СИЗО.

Главный выезд из СИЗО заблокирован мусорными баками. Также активисты находятся возле остальных выездов, сообщает nv.ua.

К месту сбора протестующих были стянуты сотрудники нацгвардии. Кроме того, портал dtp.kiev.ua сообщает, что к СИЗО прибыли "неизвестные в балаклавах и с автоматами", которые "отказываются предъявлять документы".

Протестующие, которые собрались возле Лукьяновского СИЗО и забаррикадировали выходы, пытались помешать микроавтобусу с экс-беркутовцами покинуть территорию здания.

«Кого везете?» — активісти блокують виїзд автозаків із Лукянівського СІЗО. Сьогодні суд може змінити запобіжний захід ексберкутівцям, яких звинувачують у вбивстві 48 людей на Інститутській у лютому 2014 pic.twitter.com/coeJglKiSq — hromadske (@HromadskeUA) December 28, 2019

Об этом сообщает Радио Свобода.

Фото: RFE/RL

Фото: RFE/RL

Фото: RFE/RL

В какой-то момент между ними и силовиками произошли столкновения. После этого неизвестный микроавтобус покинул территорию СИЗО. Были ли в нем бывшие сотрудники Беркута — неизвестно.

Фото: RFE/RL

Напомним, Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи трех экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года.

Фото: RFE/RL

Из-под стражи отпустили Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина.

Фото: RFE/RL

Также суд отменил домашний арест двум другим бывшим беркутовцам, обвиняемым по этому делу, — Сергею Тамтуре и Александру Маринчену. Их всех освободили под личное обязательство.