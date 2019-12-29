«Убийца Путин, убирайся!»: в Стамбуле прошла акция против политики РФ 5 29.12.2019, 10:23

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Фото: Reuters

Люди вышли на улицы из-за наступления войск Асада и российских наемников в Сирии.

В Стамбуле несколько сот демонстрантов провели в субботу акцию против поддержки российскими военными наступления сирийской армии в провинции Идлиб. Большинство участников акции – живущие в Турции сирийцы, сообщает Радио Свобода.

Они скандировали антипутинские лозунги, в частности, "Убийца Путин, убирайся из Сирии!"

Сирийское наступление при поддержке России привело к исходу многих тысяч беженцев из Идлиба. Эта провинция на северо-западе Сирии – последний крупный регион к западу от Евфрата, который удерживают противники режима Башара Асада.

Обстрелы города Идлиб с конца ноября регулярно ведут сирийские войска. Им оказывает поддержку российская авиация. В середине декабря сирийская армия начала наземное наступление на позиции вооруженных противников Асада в этой провинции. Наступление также ведется при поддержке российской авиации.

Количество беженцев исчисляется, по данным ООН, более чем 235 тысячами человек. Большинство беженцев направляется в лагеря на севере Идлиба или в соседнем Алеппо.

Президент США Дональд Трамп на днях призвал Россию, Сирию и Иран прекратить нанесение ударов по мирным жителям Идлиба.