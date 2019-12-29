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Из шампанского, рыбы и колбасы: пять самых необычных елок Беларуси

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  • 29.12.2019, 10:42
Из шампанского, рыбы и колбасы: пять самых необычных елок Беларуси

Народное творчество для создания праздничного настроения.

Журналисты kp.by посмотрели, какие новогодние елки создают праздничное настроение белорусов, и выбрала самые странные.

Из сушеной рыбы

Сотрудники одного из минских магазинов подошли к вопросу креативно и сделали елку из сушеной рыбы. В роли еловых лап они использовали лещей, гирлянды из газетных страниц украсили килькой, макушку сделали из анчоусов, а вместо шариков повесили фисташки, закрепленные в рыбьих хвостиках.

Фото: СЕРГЕЙ ТРЕФИЛОВ

Из шампанского

Пафосный ресторан создал ели из главного атрибута праздника - бутылок шампанского. Из больших бутылок сделали елку, которую поставили в зале, а из шампанского поменьше - миниатюрную копию для барной стойки. Елку не наряжали, а только украсили звездой-ценником.

Из палок

Вдохновленные скандинавским минимализмом минские медики сделали елку из обычных палок и нескольких веревок. Повесили на нее пару шариков, на верхушку водрузили звезду - вуаля, праздничное настроение посетителям травмопункта при 19-й поликлинике гарантировано.

Из колбасы

Все тот же магазин украсил мясной отдел елью из колбасы. Разноцветные упаковки закрепили в форме конуса, а сверху набросили мишуру. Из нее же сделали макушку. Веганам бы вряд ли понравилось, но что им делать в мясном отделе?

Фото: СЕРГЕЙ ТРЕФИЛОВ

Из изоляторов

Елка из стеклянных электрических изоляторов, сделанная работниками «Гродноэнерго», украшает парк города на Немане. Это далеко не единственная необычная елка на гродненских улицах. Ведь в начале декабря среди предприятий здесь провели конкурс на самую необычную дизайнерскую елку. Символы новогодних праздников тут сделали из химволокон, пластинок и даже труб.

Фото: "Гродноэнерго"

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