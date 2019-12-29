«Добиваясь невозможного, в награду вы получаете намного больше» 29.12.2019, 10:49

Кристина Кох

Американка установила рекорд беспрерывного пребывания на МКС среди женщин.

Астронавт из США Кристина Кох установила рекорд продолжительности беспрерывного нахождения на Международной космической станции (МКС) среди женщин. Как сообщает телекомпания СNN, в субботу был 289-й день ее пребывания на МКС с момента прибытия 14 марта этого года, сообщает tass.ru.

«Это просто великолепно для науки, — приводит телекомпания слова американки. — Мы имеем возможность наблюдать за тем, какое влияние на протяжении длительного времени оказывает микрогравитация на человеческое тело, а это очень важно для воплощения наших планов по полету на Луну и на Марс».

До Кох рекорд по этому показателю удерживала с сентября 2017 года американка Пегги Уитсон, которая проработала на орбите 288 суток.

Кох в разговоре с СNN обратилась с советом к девочкам и девушкам, желающим добиться таких же успехов. «Делайте то, чего вы боитесь, — поделилась она. — Нужно думать о том, что вас влечет и манит… Такого рода вещи могут пугать, но обычно страх говорит о том, что вам интересно. Если добиваться того, что раньше казалось невозможным, в награду вы получаете намного больше».

Ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщало о том, что продлило миссию Кох на МКС до февраля 2020 года. Таким образом продолжительность ее беспрерывного пребывания на МКС составит 328 дней.

На МКС сейчас работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган, Кристина Кох и Джессика Меир, а также астронавт Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.

МКС находится на орбите с 20 ноября 1998 года. На данный момент участниками этого проекта являются 16 стран: Россия, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, США, Франция, Швейцария, Швеция и Япония.