Сыра нет, но вы держитесь 29.12.2019, 11:11 1,416 Итоги года для путинской России. Как выглядел 2019 год для РФ — глазами художника «Новой газеты» Петра Сарухановa. У Сталина в тлену. За этот год по инициативе коммунистов восстановлены десятки бюстов и памятников гражданину Джугашвили «Встреча с космонавтами» Бить по своим. Судейское сообщество дискредитировало себя, штампуя приговоры из обвинительных заключений Убийство специального назначения. Расстрел чеченского беженца в Берлине все-таки связан с ФСБ Готовность себя высечь. Закон о домашнем насилии так и не принят Сыра нет. Но вы держитесь Весь год народ изумляли пиратскими методами торговли. Ценники оставались прежними, а вес уменьшался След в истории. Право на участие граждан в политике было попрано летом 2019 года Гонка на вооружении Нам тут подбрасывают. В деле Ивана Голунова по-прежнему нет ни одного обвиняемого Жалюзный занавес: …(неразб) пытались… Клишас, …, Климов, да и все остальные. Группа «Альфа» или Альфа-групп? Во множестве финансовых преступлений банка задействованы сотрудники спецслужб