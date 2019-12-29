закрыть
29 декабря 2019, воскресенье, 12:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Сыра нет, но вы держитесь

  • 29.12.2019, 11:11
  • 1,416
Сыра нет, но вы держитесь

Итоги года для путинской России.

Как выглядел 2019 год для РФ — глазами художника «Новой газеты» Петра Сарухановa.

У Сталина в тлену. За этот год по инициативе коммунистов восстановлены десятки бюстов и памятников гражданину Джугашвили
«Встреча с космонавтами»
Бить по своим. Судейское сообщество дискредитировало себя, штампуя приговоры из обвинительных заключений
Убийство специального назначения. Расстрел чеченского беженца в Берлине все-таки связан с ФСБ
Готовность себя высечь. Закон о домашнем насилии так и не принят
Сыра нет. Но вы держитесь
Весь год народ изумляли пиратскими методами торговли. Ценники оставались прежними, а вес уменьшался
След в истории. Право на участие граждан в политике было попрано летом 2019 года
Гонка на вооружении
Нам тут подбрасывают. В деле Ивана Голунова по-прежнему нет ни одного обвиняемого
Жалюзный занавес: …(неразб) пытались… Клишас, …, Климов, да и все остальные.
Группа «Альфа» или Альфа-групп? Во множестве финансовых преступлений банка задействованы сотрудники спецслужб

популярное за неделю

Мнение

Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин
День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип
Случились Вискули
Случились Вискули Константин Скуратович, «Белрынок»
Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип