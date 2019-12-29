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Европейская народная партия поддержала протестующих за независимость Беларуси

  • 29.12.2019, 11:27
Европейская народная партия поддержала протестующих за независимость Беларуси
Фото: «Белсат»

Крупнейшая политическая партия ЕС выступила с заявлением.

Европейская народная партия в своем аккаунте в Twitter осудила репрессии против участников протестов в Беларуси, сообщает «Белсат».

«Мы с большой озабоченностью следим за жестокими репрессиями и арестами мирных демонстрантов в Беларуси. Право на собрания должно быть гарантировано, а демократические активисты должны быть освобождены. Свободу Северинцу!», – говорится в сообщении ЕНП.

Протесты против углубления интеграции с Россией проходят в Беларуси с 7 декабря. Очередные акции запланированы на 29 декабря. Многие их участники были попали под арест, в том числе организатор протестов, сопредседатель БХД Павел Северинец, или были оштрафованы.

Европейская народная партия объединяет консервативные и либерально-консервативные партии Европы. Она имеет крупнейшую фракцию в Европарламенте, ее представитель возглавляет Европейскую комиссию.


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