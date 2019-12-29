Европейская народная партия поддержала протестующих за независимость Беларуси 29.12.2019, 11:27

Фото: «Белсат»

Крупнейшая политическая партия ЕС выступила с заявлением.

Европейская народная партия в своем аккаунте в Twitter осудила репрессии против участников протестов в Беларуси, сообщает «Белсат».

«Мы с большой озабоченностью следим за жестокими репрессиями и арестами мирных демонстрантов в Беларуси. Право на собрания должно быть гарантировано, а демократические активисты должны быть освобождены. Свободу Северинцу!», – говорится в сообщении ЕНП.

We follow with great concern the fierce repressions against & arrests of peaceful protesters in BY. The right to assembly must be guaranteed and democratic activists released.#freeSeviarynets — EPP (@EPP) December 28, 2019

Протесты против углубления интеграции с Россией проходят в Беларуси с 7 декабря. Очередные акции запланированы на 29 декабря. Многие их участники были попали под арест, в том числе организатор протестов, сопредседатель БХД Павел Северинец, или были оштрафованы.

Европейская народная партия объединяет консервативные и либерально-консервативные партии Европы. Она имеет крупнейшую фракцию в Европарламенте, ее представитель возглавляет Европейскую комиссию.