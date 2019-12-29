закрыть
29 декабря 2019, воскресенье, 12:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Освобождение пленных украинцев: из «Борисполя» вылетел военный борт

  • 29.12.2019, 11:32
Освобождение пленных украинцев: из «Борисполя» вылетел военный борт

Обмен запланирован в пункте пропуска «Майорское» в Донецкой области.

Для ожидаемого обмена удерживаемыми лицами между украинской стороной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" вылетел самолет из киевского аэропорта "Борисполь", сообщила 29 декабря в Telegram журналистка Соня Кошкина, передает gordonua.com.

"Только что специальный военный борт вылетел из "Борисполя". Буквально пару минут тому", – написала она в 9.11.

Обмен запланирован в пункте пропуска "Майорское" в Донецкой области в 11.00. По решению командования операции Объединенных сил, КППВ сегодня закрыто.

После встречи "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что это может произойти 29 декабря. Террористы "ДНР" также заявляли, что дата обмена – 29 декабря, он может пройти по формуле "87 на 55".


популярное за неделю

Мнение

Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин
День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип
Случились Вискули
Случились Вискули Константин Скуратович, «Белрынок»
Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип