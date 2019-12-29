В Новополоцке автобус протаранил машину милиции 29.12.2019, 11:36

Фото: vk.com/uvd_vitebsk

В автобусе никто не пострадал.

Дорожно-транспортное происшествие с участием милицейской машины и автобуса произошло в Новополоцке. Об этом сообщили в Управлении внутренних дел Витебского облисполкома.

Утром 27 декабря на улице Техническая в Новополоцке столкнулись служебный автомобиль Новополоцкого отдела департамента охраны и автобус «МАЗ».

В результате аварии водитель и пассажир милицейской машины с различными травмами были госпитализированы. В автобусе никто не пострадал.

По факту столкновения проводится проверка.