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В Новополоцке автобус протаранил машину милиции

  • 29.12.2019, 11:36
В Новополоцке автобус протаранил машину милиции
Фото: vk.com/uvd_vitebsk

В автобусе никто не пострадал.

Дорожно-транспортное происшествие с участием милицейской машины и автобуса произошло в Новополоцке. Об этом сообщили в Управлении внутренних дел Витебского облисполкома.

Утром 27 декабря на улице Техническая в Новополоцке столкнулись служебный автомобиль Новополоцкого отдела департамента охраны и автобус «МАЗ».

В результате аварии водитель и пассажир милицейской машины с различными травмами были госпитализированы. В автобусе никто не пострадал.

По факту столкновения проводится проверка.

Фото: vk.com/uvd_vitebsk

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