Под елочку директору Леонид Фридкин

29.12.2019, 11:56

Милый подарочек положили белорусскому бизнесу отечественные «законодатели».

В КоАП добавилась статья 23.89, согласно которой непринятие руководителем юридического лица или иным лицом, занимающим руководящую должность, необходимых мер по надлежащей организации деятельности этого юридического лица в соответствии с установленными законодательством требованиями, повлекшее причинение вреда государственным или общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан, если в этом деянии нет состава иного административного правонарушения или состава преступления, – влечет наложение штрафа в размере от 10 до 200 базовых величин.

Собственно, ничего нового здесь нет: «парламентарии» просто включили в кодекс норму Декрета № 7 «О предпринимательстве», принятого более 2 лет назад.

Вывернуть карманы за такое нарушение можно директорам, их заместителям или иным лицам, на которых возложены организационно-распорядительные (руководящие, организующие, направляющие, координирующие и контролирующие функций как в целом по предприятию, так и в его структурных (обособленных) подразделениях. Оштрафовать можно также руководителя управляющей компании и ИП – управляющего, председателя ликвидационной комиссии, ликвидатора или управляющего по делу о банкротстве.

Интересно, что в примечании к новой статье кодекса надлежащей организацией деятельности юридического лица признается выполнение руководителем или иным лицом, занимающим руководящую должность, возложенных на них законодательством обязанностей и (или) их должностных обязанностей. А вот насчет государственных или общественных интересов законодатели, как и ранее авторы декрета № 7, ничего уточнить не удосужились.

Нарушение «установленных законодательством требований» и так влечет административную ответственность. Ассортимент статей КоАП здесь исключительно богат, и вряд ли тут нужен еще один штраф.

Как вообще выявить ущерб государственным или общественным интересам и в чем они заключаются? Это словосочетание неоднократно встречается в белорусском законодательстве, но нигде не объясняется. Ни в декрете, ни в Гражданском кодексе, ни даже в Конституции. Между тем, этими таинственными государственными интересами можно объяснить все: от действительно необходимых для страны мероприятий до фантазий, капризов отдельных чиновников разного ранга, а то и корыстных интересов близких к высокми кабинетам бизнес-структур. Такая неопределенность может дорого обойтись белорусскому обществу, предпринимателям и персонально менеджерам компаний, которым грозит штраф от 135 до 2700 долларов. Кстати, столь же непонятно, будут ли считаться общественными интересы частных собственников компании, если ее директор ее разорит своей некомпетентностью или халатностью.

Впрочем, об этом мы говорили еще до принятия декрета № 7, после его подписания и во время обсуждения проекта поправок в КоАП. Но если чиновникам нужно уравновесить либерализационные пируэты административной дубинкой, никакой диалог не поможет…

Леонид Фридкин, lfriedkin.com