Игра с огнем или новый ятаган в спину Кремля 2 29.12.2019, 12:03

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Хорошо, если дело обойдется только одним сбитым российским самолетом.

«Не хотелось «каркать», но практически уверен, что скоро туркам вновь придется объявлять «помидорно-курортную войну». И хорошо, если дело обойдется 1 самолетом. Турки — ребята конкретные», — недавно заявил небезызвестный в Украине военный преступник Игорь Гиркин, он же Стрелков. И тут же добавил: «ВС России активизировались в Сирии и начали вести активные боевые действия в зоне интересов Турции. Это может обернуться для РФ тяжелым поражением», пишет «Информационное сопротивление».

Другой небезызвестный персонаж — российский блогер Эль Мюрид вспомнил еще и о Ливии: «Ввод турецких войск в Ливию обернется тяжелейшими потерями для секретной российской ЧВК «Вагнер». Москва и Анкара на пороге большого кровопролитного конфликта».

Нет, мы конечно не против, чтобы новоявленные кассандры не ошиблись, и россияне получили «здоровенный ятаган в спину», только возникает вопрос: а чего это вдруг такие прогнозы? Попробуем разобраться.

Ситуативное партнерство Турции и РФ

Кто бы что не говорил и в российских пропагандистских передачах не рассказывал, но в последние пять лет Турция и России союзниками никогда не были, так, ситуативное партнерство в попытке максимально использовать друг друга в своих интересах. Противоречий при этом – масса, причем не решаемых в принципе без того, что бы одна из сторон признала поражение и «отошла в сторону». Но это невозможно, оба государства, в прошлом империи, подвержены схожей логике действий, мнимых избранности и величия.

Действительно в последнее время двухсторонние отношения стран в скрытой форме обострились, причем причина серьезная – пересечение интересов внешней экспансии, да еще и в одних и тех же точках на карте мира. В нормальном, «спящем режиме» кроме Черного моря интересы двух стран пересекаются в Персидском заливе, Закавказье, Средней Азии, Молдове и Крыму, но прямо сейчас Турция также как, кстати и Украина имеет агрессивного и не всегда адекватного соседа, ведет с ним фактические боевые действия в гибридном формате в Сирии и Ливии. Именно это и мели в виду Гиркин и Эль Мюрид, намекая, что ситуация может и обостриться.

Сирия

Не будем углубляться в историю сирийского конфликта и российско-турецкого противостояния в нем, скажем просто: потери с обеих сторон уже были, пусть и относительно незначительные, но вызывавшие как минимум «чувство удовлетворения» среди простого народа обеих наций, это – к вопросу о «дружбе».

Совсем недавно, ситуация немного стабилизировалась, ведь вскоре после начала Турцией военной операции «Источник мира» в Сирии, основной целью которого является ликвидация, с точки зрения Анкары, «курдского сепаратизма» практически весь мир, кроме России, осудил ее проведение. Это можно рассматривать как попытку «заигрывания» Кремля в формате давайте поделим Сирию на «зоны влияния». РФ понять можно, её войска находятся в этой стране на «птичьих правах» и без согласия Турции на их снабжение сценарий Гиркина-Стрелкова материализуется весьма быстро.

Как результат, Анкара использовала благоприятную для себя политическую обстановку для проведения военной операции на севере Сирии основной задачей которой стало создание 30-километровой зоны безопасности на турецкой границе и, скрытой задачей – ликвидации угрозы создания Курдистана в курдских сирийских и иракских анклавах, что очень важно Эрдогану с точки зрения «решения» проблемы этнического сепаратизма внутри своей страны.

Задача в целом выполнена, ситуация стабилизировалась, но современная Сирия это такая пороховая бочка, где проблема может возникнуть в течении пяти минут, причем откуда ее не ждут. Тем более, что российско-турецкие отношения накаляются, хотя и в другом месте, в Ливии.

Ливия

А вот в этой стране прямо сейчас все намного сложнее, Кремль «залез» туда, где его не ждали, что привело к нарушению хрупкого баланса в регионе с существенным обострением ситуации.

Немного истории не помешает: в попытке «отыграть назад» и вернуть свое влияние в этой стране, утраченное после свержения М.Каддафи, Кремль рассматривает два сценария решения вопроса. Первый – приход к власти в результате президентских выборов сына ливийского диктатора Саифа аль-Ислама, но с этим пока не особо складывается да процесс этот долгий. Исходя из этого в начале 2019 года был выбран второй сценарий – вооруженный захват власти с помощью генерала Халифа Хафтара – который, базируясь в Тобруке фактически является главой «Палаты представителей Ливии» и командиром «Ливийской национальной армии», являясь противником находящегося в Триполи признанного ООН и мировым сообществом правительства национального согласия во главе с Фаизом Сараджем.

Ситуация, в принципе давняя, еще летом 2016 года этот «полевой командир», некогда получивший военное образование в СССР, побывал в Москве, где встретился с С.Лавровым и С.Шойгу, затем, 11 января 2017 года, поднялся на борт авианосца «Адмирал Кузнецов» и вновь пообщался с Шойгу — уже по видеосвязи. В апреле нынешнего года Х.Хафтар при полной, хотя и тайной поддержке Кремля начал наступление на Триполи, но в результате поддерживаемых Турцией правительственных сил, только потерял город Гарьян, лежащий в 75 километрах к югу от Триполи.

Х.Хафтар, как это в таких случаях водится, объявил «ритуальную войну» Турции, что с 1 июля 2019 г. привело к бомбардировкам со стороны «Ливийской национальной армии» целей в Триполи, соответственно — к воинскому преступлению при атаке на центр беженцев, и даже сгоревшим украинским Ил-76.

Причем, судя по всему, Хафтар стоит на полном довольствии Кремля: по информации Times of Malta, правоохранительные органы этой страны недавно словили Россию на изготовлении и перевозке для него крупной партии неофициальной ливийской валюты, а поставки оружия вообще «идут непрерывным потоком».

Вместе с тем, сколько генералу не «помогают», но с поставленной задачей он явно не справляется. Как результат – в Ливии появились бойцы ЧВК «Вагнер», правда, как минимум 36 из них практически сразу домой в гробах поехали, ведь турецкие ВВС, осуществляющее «прикрытие» ливийских правительственных сил с воздуха, тоже не спят. Со стороны Анкары это было как бы предупреждение Москве: «не стоит». Кремль, правда, на него отреагировал как всегда – никак, сбитый Су-24 их ничему не научил, логика «бабы еще нарожают» у российского руководства остается неизменной.

Это привело к тому, что ситуация не «утихла» и даже не стабилизировалась, а 26 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Туниса Каисом Саидом сообщил – российское военное присутствие в Ливии возросло. По его словам, в этой стране находятся около 2 тыс. наемников российской ЧВК «Вагнер», а также до 5 тысяч наемников из Судана. И тут же заявил о готовности отправить турецкие войска в Ливию, если ее правительство об этом попросит: «Турция еще никогда не была «незваным гостем». Если поступит соответствующее обращение от ливийских властей, мы рассмотрим этот вопрос». Думается, такого приглашения долго ждать не стоит.

Российские спецслужбы так же «не спят», что вылилось в сообщение советника главы временного правительства на востоке Ливии Абдаллы ат-Тани Арефа Али Найеда о передислокации боевиков ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры», входящей в состав «Тахрир аш-Шам» из Сирии в Ливию. Причем, Али Найед особо уточнил: «В начале недели были заслуживающие доверия сообщения о перевозке находящихся в Сирии боевиков-исламистов «Ан-Нусры», ИГ и различных группировок в Ливию через Мисурату, чтобы воевать против Ливийской национальной армии».

Вот он и «повод»: «вагнеровцы», оказывается, при поддержке своих суданских «братьев» не законное правительство Ливии хотят свергнуть, а с Исламским государством борются. Хороший план? Откровенно говоря, так себе, тем более как писал Гиркин-Стрелков: «Турки — ребята конкретные» и действительно, 17 декабря в прессе появилась информация, что Анкара сработала на упреждение.

По сообщению телеканала «Аль-Арабия: «В столицу Ливии Триполи направлены турецкие подразделения специального назначения для охраны членов правительства национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа». Источники телеканала передают, что в столицу Ливии также прибыли «для оценки ситуации» турецкие военные советники. Кроме того, из Турции поставлена крупная партия военной техники. Действительно – конкретные, это вам не «глубокая обеспокоенность», а реальное подкрепление заявления президента Эрдогана о поддержке законного ливийского правительства.

Ход кремлевских «старцев»

Помешанные на собственном величии кремлевские старцы в попытке удовлетворить свое эго, загоняют ситуацию «в угол» ведь смена власти в Ливии, в понимании Путина — это взять реванш за свое поражение в этой стране, продажа оружия для ее «новой армии», доступ к ливийской нефти, если в Сирии с этим не сложилось и, вполне возможно, база ВМФ РФ в Средиземном море.

Это в планах, а что касается реальности, то в понимании Турции Россия своими действиями в Ливии жестко перешла очередную «красную линию», в мире к этому привыкли, что и позволяет Кремлю ее периодически «отодвигать». Только здесь, кажется случай не тот, на любое действие «гвардейцев» путинского повара Анкара отреагирует жестко, видимо именно это и имел в виду Эль Мюрид когда написал: «Первое, что турки сделают (после ввода войск — ред), это ликвидируют российских наемников, помогающих Хафтару. В этом случае кровавые события под сирийским Дейр-эз-Зор покажутся вагнеровцам «сказкой».

Скорее всего так и будет, а вот куда это все может «завести», ведь кроме Ливии, по крайней мере есть еще один сирийский регион – Идлиб, который обе страны считают своим, «вспыхнуть» может и там, хотя вероятность этого мала. Более реальный сценарий: если что — ливийских вагнеровцев объявят «ихтамнетами», а в похоронках укажут, «умер от инфаркта на учениях в Ростовской области», в первый раз что ли? Вероятность данного сценария выше потому, что турки одной сбитой «сушкой» предотвратили дальнейшие бомбардировки родственных им туркманов, как и украинцы в Донецком аэропорту остановили российскую агрессию. Кремль, он на «язык силы» чутко реагирует.