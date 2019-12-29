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Дефолт-2020?

  • 29.12.2019, 12:12
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Дефолт-2020?

Просроченная задолженность белорусских предприятий выросла почти на четверть.

Просроченная задолженность промышленных предприятий по кредитам и займам на 1 ноября 2019 года составила 1 млрд 734,2 млн рублей. С начала года она выросла на 22,9%, за октябрь — на 3%, пишут naviny.by.

В целом, свидетельствуют данные Белстата, задолженность по кредитам и займам на 1 ноября текущего года составила 41 млрд 816 млн рублей — на 1,6% меньше, чем на 1 января 2019 года, и на 1,4% меньше по сравнению с показателем на 1 октября.

Просроченная кредиторская задолженность с начала года уменьшилась на 8% и составила 3 млрд 337,4 млн рублей, в октябре — увеличилась на 1,9%.

Внешняя просроченная кредиторская задолженность с 1 января выросла на 20% до 748,2 млн рублей, за октябрь 2019 года — на 3%.

В целом внешняя кредиторская задолженность с начала года снизилась на 10,5% (до 5 млрд 130,1 млн рублей), за октябрь — на 7,2%.

Кредиторская задолженность на 1 ноября 2019 года составила 20 млрд 699,8 млн рублей, или на 0,6% больше, чем на 1 января 2019 года, и на 1,6% меньше по сравнению с 1 октября.

Просроченная дебиторская задолженность увеличилась с 1 января 2019 года на 0,2% и на 1 ноября составила 4 млрд 595,7 млн рублей (за октябрь зафиксировано снижение на 1,7%).

Внешняя просроченная дебиторская задолженность за десять месяцев текущего года увеличилась на 1,7% и составила на 1 ноября 654,3 млн рублей. За октябрь она выросла на 0,4%.

В целом внешняя дебиторская задолженность выросла на 0,3% до 5 млрд 196,2 млн рублей, за октябрь — снизилась на 13,4%.

Дебиторская задолженность на 1 ноября 2019 года составила 20 млрд 164 млн рублей, или на 3,1% больше, чем на 1 января текущего года, и на 5,7% меньше по сравнению с показателем на 1 октября.

Независимые эксперты считают, что без структурных реформ проблемы с долгами предприятий будет усугубляться. Они отмечают, что большой процент выручки идет на погашение долгов, а банковская система накопила много «токсичных» активов.


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