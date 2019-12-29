Белорусы назвали лучшие автомобили десятилетия 29.12.2019, 12:49

Какие модели победили?

2019 год подходит к концу, а вместе с ним уходит эра "десятых". Чем не повод определить лучшие автомобили уходящего десятилетия?

В День автомобилиста журналисты abw.by запустили голосование "Автомобиль десятилетия в Беларуси", лучших предстояло выбрать пользователям нашего портала.

Настало время подвести итоги и узнать, какие автомобили, выпущенные в 2010-2019 годах, белорусы посчитали лучшими.

Лучший городской автомобиль

В А-классе лучшим наши читатели назвали Fiat 500 - итальянский автомобиль, выполненный в стиле одноименной модели, которую выпускали в 1950-1970 годах.

Кстати, этот автомобиль отмечен множеством премий. Так, например, в 2008-м Fiat 500 признали "Европейским автомобилем года". В нашем голосовании за эту модель отдали свои голоса 30% участников.

Лучший бюджетник

Автомобилей в В-классе настолько много, что нам пришлось разделить их на две части. В первой оказались так называемые "бюджетники", произведенные в России. В этом списке находились действительно самые популярные авто, продаваемые в Беларуси.

Лучшим "бюджетником" наши читатели назвали Skoda Rapid. За эту модель проголосовали 26% читателей. И если в А-классе Fiat 500, можно сказать, стал безоговорочным лидером, то здесь на пятки Rapid наступали VW Polo Sedan (23%) и Lada Vesta (22%).

Лучший в "настоящем" В-классе

После предыдущего голосования многие в комментариях задавали один и тот же вопрос: "А где настоящие машины?"

Поэтому по многочисленным просьбам трудящихся мы провели еще одно голосование в данном классе, где предложили читателям выбрать лучшее авто в В-классе среди "настоящих" машин... И тогда наши читатели лучшим назвали Audi A1. За этот автомобиль отдали свои голоса 18% читателей.

Лучший в гольф-классе

Лучшим автомобилем в С-классе, по мнению белорусских автомобилистов, стал Volkswagen Golf 7.

С ними, скорее всего, солидарны и водители других европейских стран. К такому выводу можно прийти, посмотрев на статистику продаж: "седьмой" Golf с момента выхода модели в 2012-м ежегодно становится самым продаваемым автомобилем в Европе. В нашем же опросе свои голоса за это авто отдали 24% респондентов.

Что кроме Passat?

Мы предполагали, что если в нашей стране проводится голосование и в нем участвует Passat, то шансов у других автомобилей практически нет. Как итог - чуда не произошло. Лучшим авто в D-классе белорусы назвали VW Passat. По крайней мере так считают 20% принявших участие в голосовании.

Лучший бизнес-класс

Лучшим в Е-классе вполне мог бы стать Mercedes E-Class. Но ему удалось набрать 22% голосов, а это только второе место. Первое с 36% занял Audi A6 в кузове С7.

Лучшее авто в представительском классе

Пусть большинство наших граждан, возможно, даже не ездило на автомобилях F-класса, выпущенных в 2010-2019 годах, мы все равно предложили читателям выбрать лучший автомобиль представительского сегмента.

И если в Е-классе Audi удалось вырвать победу у Mercedes-Benz, то среди седанов представительского класса Mercedes-Benz S-Class W222 не оставил шансов конкурентам. Он набрал рекордные 45% голосов. Audi A8, занявшему вторую строчку в нашем рейтинге, досталось 25%.

Лучший кроссовер

Сложно не заметить, насколько популярным стал данный сегмент в уходящем десятилетии. Среди 16 номинантов победу одержал очередной представитель компании VW. 14% голосов и звание лучшего "паркетника", по мнению читателей Автобизнеса, завоевал VW Tiguan первого поколения, выпущенный в 2007-2017 годах.

Лучший люксовый внедорожник

Ставить в один ряд Nissan Qashqai и Nissan Patrol мы, естественно, не стали, поместив их в разные статьи. Среди более крупных и дорогих внедорожников лучшим наши читатели назвали Toyota Land Cruiser 200. "Последний настоящий" вышел в свет еще в 2007 году, пережил несколько рестайлингов и продолжает выпускаться по сей день. Лучшим его считают 36% читателей. На втором месте с внушительным отставанием расположился BMW X5, получивший всего 12% голосов.

Вердикт

В 6-ти из 9 номинаций победителями стали представители VAG, причем трижды это был именно VW. Такие показатели лишний раз подтверждают, что любовь белорусов к авто данной марки не пропала.

"Вырвать" победу у семейства VAG удалось только Fiat 500, Mercedes-Benz S-Class W222 и Toyota Land Cruiser 200, что нисколько не удивительно - все три модели являются действительно яркими представителями своих классов.