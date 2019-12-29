На Донбассе проходит освобождение украинских пленных: прямая трансляция 29.12.2019, 12:56

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Фото: Офіс Президента України / Facebook

Обмен проводится на контрольном пункте «Майорское» в Донецкой области.

На контрольном пункте въезда/выезда "Майорское" в Донецкой области 29 декабря начался обмен удерживаемыми лицами между Киевом и представителями временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

"Начался процес освобождения удерживаемых лиц", – говорится в сообщении.

Ранее о начале обмена сообщали российские СМИ.

После встречи "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обмен 29 декабря.