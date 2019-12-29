Названы пять лучших коктейлей для новогодней вечеринки 3 29.12.2019, 13:31

Как устроить настоящее бармен-шоу на праздник.

Подавать гостям одни и те же напитки в течение всего праздника — это скучно. Устройте настоящее бармен-шоу, ведь мы специально для вас подобрали рецепты вкусных коктейлей, приготовление которых не составит особого труда, пишет 7dach.ru.

1. Ежевичная поляна

Магическим образом водку можно найти в закромах любого дома. Найти – и сделать из неё вкусный и ароматный коктейль.

Вам понадобится

На 1 порцию:

водка — 50 мл,

лайм — 1/2 плода

сироп «Ежевика» — 30 мл,

сахар — 1/2 ч. ложки,

лёд — 4-5 кусочков,

свежие ягоды для украшения,

шпажка — 1 шт.

Приготовление

Лайм разрезать на четвертинки, положить их в бокал, посыпать сахаром и подавить мякоть, чтобы она дала сок. Корку сильно не мните, иначе будет горчить.

Насыпать лёд, налить водку, сироп и перемешать коктейль движениями снизу вверх.

Свежие ягоды нанизать на шпажку и украсить коктейль.

Время приготовления – 3 минуты.

2. Кир-рояль

Шампанское на Новый год покупается всегда, а вот пьют его после боя курантов редко. Но этот коктейль способен в корне изменить ситуацию!

Кир-рояль — шампанское с сиропом

Кир-рояль — шампанское с сиропом

Вам понадобится

На 1 порцию:

шампанское брют — 100 мл,

черносмородиновый ликёр — 20 мл.

Приготовление

Шампанское хорошо охладите.

Сначала в бокал налейте ликёр. Потом немного наклоните бокал и аккуратно, по стенке, долейте шампанским. Получится красивый переход цвета.

Время приготовления – 1 минута.

Совет: коктейль — красивый и пьяный, будьте аккуратны! Обратите внимание: если взять сладкое игристое, коктейль получится слишком приторным.

3. Эгног

Сливочный и ароматный коктейль эгног — обязательная часть Рождества. В Европе его готовят повсеместно, наряду с глинтвейном. Для коктейля понадобится крепкий алкоголь со сладковатым вкусом — ром или американский виски (бурбон).

Вам понадобится

На 8 порций:

молоко — 700 мл,

жирные сливки (20%) — 240 мл,

корица — 3 палочки,

стручок ванили — 1 шт. (разрезать пополам, семена выскрести),

мускатный орех (молотый) — 1 ч. л. + немного для украшения,

яйца — 5 шт., отделить желтки от белков,

сахар-песок — 130 г,

тёмный ром или бурбон — 175 мл.

Приготовление

В сотейник налейте молоко, сливки, добавьте стручок и семена ванили, палочки корицы и мускатный орех. На среднем огне доведите до кипения и снимите с плиты.

В это время взбейте желтки с сахарным песком. Продолжая помешивать, влейте небольшой струйкой горячее молоко.

Продолжайте мешать до однородной массы. Влейте алкоголь, перемешайте, накройте плёнкой и уберите в холодильник настаиваться на ночь (можно хранить до трёх дней). Белки тоже уберите в холодильник.

Перед подачей взбейте белки до мягких пиков и вмешайте в яично-алкогольную массу — лёгкими движениями снизу вверх.

Разложите по бокалам, посыпьте молотым мускатным орехом и подавайте.

Время приготовления – 20 минут + 8 часов для настаивания.

4. Старомодный

Этот коктейль можно понемногу пить большую часть новогоднего торжества. Он же поможет вам скрасить долгий зимний вечер перед камином или телевизором.

Вам понадобится

На 1 порцию:

американский виски (бурбон) — 50 мл,

сахар — 1 кусочек,

горькая настойка «Ангостура» — 4 капли,

апельсин — 1 кружок,

лёд — 4-5 кусочков.

Вариант оформления коктейля «Старомодный»

Вариант оформления коктейля «Старомодный»

Приготовление

От апельсина отрежьте большой кружок толщиной в 1 см. Разрежьте его на половинки и одну положите в низкий широкий бокал. Подавите, чтобы вышел сок.

Положите сверху кусочек сахара, капните на него 4 капли настойки, раскрошите и перемешайте с выделившимся соком.

Добавьте лёд, налейте виски и перемешайте круговыми движениями.

Украсьте бокал оставшимся ломтиком апельсина.

Время приготовления: 3 минуты.

5. Мандариновый мохито

Один из самых популярных летних коктейлей можно сделать новогодним, ведь мандарины — это настоящий вкус зимы!

Вам понадобится

На 1 порцию:

мята — 2-3 веточки (листья оборвать) + веточка для украшения,

мандарин — 1/2 плода,

сахар — 1 ч. ложка,

белый ром — 50 мл,

вода с газом — 100 мл,

лёд — 5-6 кусочков.

Приготовление

В бокал положить листья мяты, насыпать сахар и подавить.

Половинку мандарина очистить, дольки добавить в бокал и подавить до появления сока.

Насыпать лёд, влить алкоголь, перемешать движениями снизу вверх, долить газировкой.

Украсить веточкой мяты.

Время приготовления: 7 минут.