Названы пять лучших коктейлей для новогодней вечеринки

Названы пять лучших коктейлей для новогодней вечеринки3
- 29.12.2019, 13:31
Как устроить настоящее бармен-шоу на праздник.
Подавать гостям одни и те же напитки в течение всего праздника — это скучно. Устройте настоящее бармен-шоу, ведь мы специально для вас подобрали рецепты вкусных коктейлей, приготовление которых не составит особого труда, пишет 7dach.ru.
1. Ежевичная поляна
Магическим образом водку можно найти в закромах любого дома. Найти – и сделать из неё вкусный и ароматный коктейль.
Вам понадобится
На 1 порцию:
водка — 50 мл,
лайм — 1/2 плода
сироп «Ежевика» — 30 мл,
сахар — 1/2 ч. ложки,
лёд — 4-5 кусочков,
свежие ягоды для украшения,
шпажка — 1 шт.
Приготовление
Лайм разрезать на четвертинки, положить их в бокал, посыпать сахаром и подавить мякоть, чтобы она дала сок. Корку сильно не мните, иначе будет горчить.
Насыпать лёд, налить водку, сироп и перемешать коктейль движениями снизу вверх.
Свежие ягоды нанизать на шпажку и украсить коктейль.
Время приготовления – 3 минуты.
2. Кир-рояль
Шампанское на Новый год покупается всегда, а вот пьют его после боя курантов редко. Но этот коктейль способен в корне изменить ситуацию!
Кир-рояль — шампанское с сиропом
Кир-рояль — шампанское с сиропом
Вам понадобится
На 1 порцию:
шампанское брют — 100 мл,
черносмородиновый ликёр — 20 мл.
Приготовление
Шампанское хорошо охладите.
Сначала в бокал налейте ликёр. Потом немного наклоните бокал и аккуратно, по стенке, долейте шампанским. Получится красивый переход цвета.
Время приготовления – 1 минута.
Совет: коктейль — красивый и пьяный, будьте аккуратны! Обратите внимание: если взять сладкое игристое, коктейль получится слишком приторным.
3. Эгног
Сливочный и ароматный коктейль эгног — обязательная часть Рождества. В Европе его готовят повсеместно, наряду с глинтвейном. Для коктейля понадобится крепкий алкоголь со сладковатым вкусом — ром или американский виски (бурбон).
Вам понадобится
На 8 порций:
молоко — 700 мл,
жирные сливки (20%) — 240 мл,
корица — 3 палочки,
стручок ванили — 1 шт. (разрезать пополам, семена выскрести),
мускатный орех (молотый) — 1 ч. л. + немного для украшения,
яйца — 5 шт., отделить желтки от белков,
сахар-песок — 130 г,
тёмный ром или бурбон — 175 мл.
Приготовление
В сотейник налейте молоко, сливки, добавьте стручок и семена ванили, палочки корицы и мускатный орех. На среднем огне доведите до кипения и снимите с плиты.
В это время взбейте желтки с сахарным песком. Продолжая помешивать, влейте небольшой струйкой горячее молоко.
Продолжайте мешать до однородной массы. Влейте алкоголь, перемешайте, накройте плёнкой и уберите в холодильник настаиваться на ночь (можно хранить до трёх дней). Белки тоже уберите в холодильник.
Перед подачей взбейте белки до мягких пиков и вмешайте в яично-алкогольную массу — лёгкими движениями снизу вверх.
Разложите по бокалам, посыпьте молотым мускатным орехом и подавайте.
Время приготовления – 20 минут + 8 часов для настаивания.
4. Старомодный
Этот коктейль можно понемногу пить большую часть новогоднего торжества. Он же поможет вам скрасить долгий зимний вечер перед камином или телевизором.
Вам понадобится
На 1 порцию:
американский виски (бурбон) — 50 мл,
сахар — 1 кусочек,
горькая настойка «Ангостура» — 4 капли,
апельсин — 1 кружок,
лёд — 4-5 кусочков.
Вариант оформления коктейля «Старомодный»
Вариант оформления коктейля «Старомодный»
Приготовление
От апельсина отрежьте большой кружок толщиной в 1 см. Разрежьте его на половинки и одну положите в низкий широкий бокал. Подавите, чтобы вышел сок.
Положите сверху кусочек сахара, капните на него 4 капли настойки, раскрошите и перемешайте с выделившимся соком.
Добавьте лёд, налейте виски и перемешайте круговыми движениями.
Украсьте бокал оставшимся ломтиком апельсина.
Время приготовления: 3 минуты.
5. Мандариновый мохито
Один из самых популярных летних коктейлей можно сделать новогодним, ведь мандарины — это настоящий вкус зимы!
Вам понадобится
На 1 порцию:
мята — 2-3 веточки (листья оборвать) + веточка для украшения,
мандарин — 1/2 плода,
сахар — 1 ч. ложка,
белый ром — 50 мл,
вода с газом — 100 мл,
лёд — 5-6 кусочков.
Приготовление
В бокал положить листья мяты, насыпать сахар и подавить.
Половинку мандарина очистить, дольки добавить в бокал и подавить до появления сока.
Насыпать лёд, влить алкоголь, перемешать движениями снизу вверх, долить газировкой.
Украсить веточкой мяты.
Время приготовления: 7 минут.