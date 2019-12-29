В Минске прошло шествие за независимость Беларуси (Онлайн, видео) 7 29.12.2019, 13:44

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Участники акции прошли маршем с площади Калиновского на площадь Независимости.

В Минске прошла пятая акция за независимость Беларуси и против «интеграции» с Россией.

Онлайн-трансляцию проводили «Белсат» и «Радыё Свабода».

13:50

Участники шествия провели митинг возле Красного костела на площади Независимости.

«Мы вышли в очередной раз лишь с одной целью: чтобы не торговали нашей Родиной, чтобы не нарушали Конституцию и законы Республики Беларусь, чтобы не было никаких союзов с имперской Россией, - заявил Вячеслав Сивчик . - Мы считаем предательством то, что делает сейчас Лукашенко, пытаясь навязать белорусскому народу так называемую «31 дорожную карту». Мы требуем, чтобы эти позорные документы были опубликованы. Мы требуем освобождения белорусских патриотов, которые незаконно были брошены за решетку за то, что они защищали Отечество».

13.30

Вячеслав Сивчик призвал оставшихся участников пойти на площадь Независимости. В шествии участвуют около 150 человек.

Фото: Радыё Рацыя

12.50

Пока акция проходит в формате «открытого микрофона»: перед собравшимися выступают все желающие.

12.30

Активисты принесли фотографии тех, кого посадили на сутки за участие в акциях против интеграции, и потребовали их освобождения.

Вячеслав Сивчик призвал потребовать свободу для Павла Северинца, Максима Винярского, Дениса Урбановича, Евгения Афнагеля, Алеся Чехольского, Леонида Кулакова, Елены Толстой и других активистов, арестованных после акций за независимость Беларуси.

Фото: Радыё Рацыя

Люди многократно скандировали «Свободу Афнагелю!», «Свободу Северинцу!», «Свободу Винярскому!», «Свободу Кулакову!» и другим.

Молодой человек принес распечатанные фразы Лукашенко из интервью «Эху Москвы», где он сказал, что среди участников акций против интеграции на фотографиях в СМИ есть и те, кто «просто шел домой», «просто шел на работу».

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Алесь Марочкин поблагодарил всех за то, что пришли.

— Независимость — это святое, за нее надо стоять до последнего, — сказал Марочкин.

Фото: Радыё Рацыя

12.00. На Октябрьской собралось несколько десятков активистов. Из оппозиционных лидеров пришли Вячеслав Сивчик и Ольга Ковалькова.

— Лукашенко по-прежнему продает Беларусь, а мы по-прежнему требуем рассекретить дорожные карты. К тому же сейчас на Окрестина незаконно находятся активисты, и мы требуем их освобождения, — заявил Сивчик.

Фото: Радыё Рацыя

Напомним, в декабре прошло уже четыре акции против интеграции с Россией. Все они были приурочены к переговорам Лукашенко и Путина.

Фото: Радыё Рацыя

Фото: Радыё Рацыя

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: Радыё Рацыя

Фото: Радыё Рацыя

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by