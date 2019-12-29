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«Мне снова было 5 лет»: как белоруска стала анонимным Дедом Морозом

  • 29.12.2019, 14:41
«Мне снова было 5 лет»: как белоруска стала анонимным Дедом Морозом

Брестчанка рассказала о волшебной новогодней традиции.

Брестчанка приняла участие в проекте Анонимный Дед Мороз и поделилась с «Брестской газетой» своими впечатлениями: «Я была в восторге! Мне снова было 5 лет».

— Став взрослым человеком, пришла к выводу, что в череде обыденных дел и обязанностей, которые постоянно на тебя вешаются, уже нет места волшебству под названием «Новый год». Порой, в ежедневных заботах, ты даже не замечаешь дней и чисел, которые пролетают со скоростью света.

Обычно в дни Новогодних праздников в чудо верят все – и малыши, и взрослые! Да, к детишкам в Новогоднюю ночь или накануне приходит Дед Мороз с подарками. А ко взрослым? Увы… Но ситуация поправима.

В прошлом году услышала от знакомого о международном проекте «Анонимный Дед Мороз». Если вбить это в Гугл, то он выдаст вам множество сайтов и проектов с таким названием. Но если ты, дорогой читатель, решишь когда-нибудь поучаствовать в чем-то подобном, я советую сайт Пикабу.

Объясню почему. Два года назад я уже участвовала в подобном. Получив заветный адрес, отправила подарок, но своего жду до сих пор. В этом и минус проекта: ты можешь остаться без подарка.

В том же проекте, который советую я, участник, не получивший подарок, автоматически попадает в список «везунчиков». Все им подарки отправляют организаторы или же альтруисты.

В этом году я решила еще раз рискнуть и стать анонимным Дедом Морозом, вернее Снегурочкой. Расскажу для начала немного о проекте. Анонимный Дед Мороз – волшебная новогодняя традиция, в ней участвует много людей из разных стран и континентов.

Миссия этого сообщества заключается в том, чтобы делиться праздничным настроением, обмениваться впечатлениями о подарках и творить чудеса. Принять участие в проекте очень просто: заполняешь заявку на сайте, указываешь информацию о себе. Здесь важно указать побольше своих интересов и предпочтений, чтобы вашему Деду Морозу было легче выбрать подарок. И на этом этапе – это все. Затем остается только ждать распределения адресов. Участие в проекте нужно подтвердить с 10 по 25 ноября.

На сайте проекта можно посмотреть интересную статистику. В этом году в нем приняли участие 6872 человека из 40 стран мира. Абсолютное большинство – из России (6148). Это неудивительно, ведь данный проект был там и основан. На втором месте – Беларусь (240), на третьем – Украина (199).

Помимо новогоднего обмена подарками, организаторы периодически проводят кружкообмен, книговорот, мягкий обмен, магнитообмен. Каждый день на сайте появляются фотоотчеты об обмене подарками и слова благодарности своему отправителю.


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