Газпром, выйди вон! Эль Мюрид, «Главред»

29.12.2019, 14:56

Кажется, США окончательно остановили «Северный поток-2».

Госдепартамент выступил с разъяснениями по вопросу санкций, налагаемых на компании, сотрудничающие с Северным потоком-2. До 20 января все работы в области сотрудничества должны быть свернуты, в противном случае компания попадет под санкции, а все сотрудничающие с ней - под вторичные санкции. На практике это будет означать, что не только компания, которой принадлежат суда-укладчики, попадет под каток, но и все ее контрагенты, подрядчики, клиенты. Фактически это означает полную аннигиляцию.

Однако проблема еще и в том, что существует дедлайн. В прокладке Северного потока-2 участвуют два судна - каждое тянет свою трубу. Средняя скорость укладки составляла примерно 5 км в сутки. При ударных темпах скорость можно увеличить до 7 км, хотя это может повлиять уже на качество работ.

На момент прекращения работ незавершенным оставался участок в 160 км. То есть, для его укладки при средних темпах потребуется месяц, при ударных - три недели. Если компания Allseas начнет работать прямо сегодня - то есть некоторый шанс успеть дотянуть трубу до берега. Числа 3-5 января можно будет уже даже не беспокоиться - ни при каких темпах работ завершить их до дедлайна не удастся.

Вероятность того, что Allseas приступит к работам, пока еще сохраняется, но на всё про всё у нее буквально неделя. Возможно, плюс-минус пару дней. Но эта вероятность даже сегодня выглядит довольно низкой, а значит - проект СП-2, действительно, может быть заморожен минимум до конца 2020 года.

В экстремальном сценарии строительство СП-2 может быть уже не просто заморожено, а остановлено, а затем - прекращено. У США появится дополнительное время, и они, безусловно, используют его для того, чтобы окончательно закрыть этот проект в незавершенном виде.

За Газпром, кстати, сильно беспокоиться не надо - нужные люди уже давно свои подряды получили, а вместе с ними и деньги, убытки Газпром внесет в тариф, и мы все дружно оплатим его провал. Кто если не мы. Национальное достояние - нам его и вытаскивать.

При этом приемная инфраструктура на земле для СП-2 - система EUGAL - может быть использована теми же американцами для прокачки своего СПГ, которым они заместят так и не поступивший газ из трубы Северного потока-2. Фактически Газпром сам создал для своего конкурента инфраструктуру торговли его газом, после чего газпромовских попросили выйти вон.

Чисто арифметически возникает вполне ясная ситуация - если в самом начале предполагалось, что в обход Украины будут построены мощности в 55 млрд кубометров (СП-2) и 63 млрд кубометров (ТП, из которого в Европу должно будет поступать 47 млрд кубометров), то начиная с 24 ноября 2015 года, когда турки сбили российский самолет, эти миллиарды начали "усыхать". Вначале вдвое упала мощнось Турецкого потока до двух труб (одна - транзит), затем СП-2 попал под Третий энергопакет и "сжался" с 55 до 27 млрд кубометров, теперь вот возникает перспектива полного обнуления СП-2, а на юге всё теперь зависит от Болгарии, которая должна построить перемычку между Турецким потоком и системой транзита в Европу. Та самая Болгария, которая и прекратила проект Южного потока. Газпром же на свои кровные (точнее, на наши, раз он национальное достояние) финансирует строительство транзитной инфраструктуры через Сербию. Может так оказаться, что эта инфраструктура тоже окажется ненужной, и переориентируется на третьих поставщиков - Катар, США, ТАНАП или проект средиземноморского консорциума Израиля-Египта-Греции. И опять - все подождут, пока Газпром достроит все, что нужно, после чего транзит через Болгарию будет обрезан.

При том мусорном уровне стратегического планирования, которое имеется в наличии в России, я бы совершенно не удивился, если такой сценарий в Газпроме даже не рассматривали. Хотя он напрашивался еще несколько лет назад, и американцы просто воплощают то, чего они и не особо скрывали все эти годы.

Россия, будучи периферийной региональной страной, не имеет политического, силового и организационного ресурса на равных участвовать в глобальных проектах, причем в таких, где существуют жесткие противоречия между ведущими игроками. Неспособность трезвой оценки своих возможностей плюс интеллектуальная беспомощность не могли не привести к нынешнему результату.

Эль Мюрид, «Главред»