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В Витебске прошла акция за независимость Беларуси

  • 29.12.2019, 14:59
В Витебске прошла акция за независимость Беларуси
Фото Виктора Старовойтова belsat.eu

Протестующие вышли на площадь Победы.

29 декабря в Витебске прошел протест против углубления интеграции Беларуси и России, сообщает «Белсат».

Участники протеста в Витебске. Фото Виктора Старовойтова belsat.eu

Акция проходила на площади Победы. Активисты с бело-красно-белыми и красно-зелеными флагами протестовали против более плотного союза двух страны и против Лукашенко, возлагая на него вину за интеграцию с Россией.

Акция проходила на площади Победы. Фото Виктора Старовойтова belsat.eu

Людей на акцию собрала руководитель БХД в Витебской области Татьяна Северинец. Ее сын, сопредседатель христианских демократов Павел Северинец, был организатором протестов в Минске. 26 декабря его арестовали за это на 15 суток.

Помимо символики участники держали в руках растяжку за независимость. Фото Виктора Старовойтова belsat.eu

Акция завершилась без задержаний.

На акция были как национальные, так и государственные флаги. Фото Виктора Старовойтова belsat.eu

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