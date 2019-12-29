Вячеслав Сивчик: Требуем, чтобы позорные документы по «интеграции» были опубликованы 5 29.12.2019, 15:10

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Вячеслав Сивчик

То, что делает сейчас Лукашенко, является предательством.

В Минске прошла пятая акция за независимость Беларуси и против «интеграции» с Россией.

Участники акции прошли маршем с площади Калиновского (Октябрьской) на площадь Независимости, где провели митинг возле Красного костела.

«Мы вышли в очередной раз лишь с одной целью: чтобы не торговали нашей Родиной, чтобы не нарушали Конституцию и законы Республики Беларусь, чтобы не было никаких союзов с имперской Россией, - заявил лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик. - Мы считаем предательством то, что делает сейчас Лукашенко, пытаясь навязать белорусскому народу так называемую «31 дорожную карту». Мы требуем, чтобы эти позорные документы были опубликованы. Мы требуем освобождения белорусских патриотов, которые незаконно были брошены за решетку за то, что они защищали Отечество».