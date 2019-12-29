СМИ: Бывших беркутовцев доставили для обмена в Майорское 29.12.2019, 15:16

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Они находятся в автобусе на КПП.

Адвокат бывших беркутовцев Игорь Варфоломеев сообщил, что обвиняемых Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина, которые находились под стражей, вывезли из Лукьяновского СИЗО.

Об этом Варфоломеев заявил в комментарии Громадському радио.

По его словам, об этом ему стало известно со слов бывших коллег беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане.

«Знаем, что их вывезли из СИЗО. Не могу сказать, когда вывезли. Видимо, ночью. Коллеги их (бывшие беркутовцы — ред.) говорили», — сказал Варфоломеев.

«Они сидят в автобусе сейчас на обмен», — сообщил Варфоломеев. Эту информацию — о том, что беркутовцы уже находятся у КПВВ Майорское.

28 декабря Апелляционный суд Киева заменил им меру пресечения с ареста на личное обязательство — вероятно для обмена на украинских узников «Л/ДНР». Всех троих обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года.

В ночь на 29 декабря в Лукьяновском СИЗО произошли столкновения между силовиками и протестующими, которые пытались помешать экс-беркутовцам, обвиняемым в убийствах на Институтской, покинуть территорию СИЗО.

Люди, возмущенные их возможной передачей в «Л/ДНР», всю ночь дежурили у стен СИЗО и заблокировали выезды из него.