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В Минске прошла акция Цепь Независимости (Онлайн, видео)

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  • 29.12.2019, 15:22
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В Минске прошла акция Цепь Независимости (Онлайн, видео)
Фото: «Радыё Свабода»

(Обновлено) Люди выстраивались в «живую цепь» против «интеграции» и режима Лукашенко.

Около Главпочтамта в Минске прошла акция «живая цепь» за Независимость, сообщает «Радыё Свабода».

В акции принимали участие председатель движения «За свободу» Юрий Губаревич, сопредседатель Белорусской христианской демократии Виталий Рымашевский, первый заместитель председателя партии «Зеленые» Дмитрий Кучук, активистка Нина Багинская.


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