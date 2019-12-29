закрыть
29 декабря 2019, воскресенье, 16:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

В Польше 2020-ый провозглашен Годом Святого Иоанна Павла II

  • 29.12.2019, 15:41
В Польше 2020-ый провозглашен Годом Святого Иоанна Павла II

18 мая 2020 года будет отмечаться 100-летие со дня рождения Папы Римского Иоанна Павла II.

В 2019 году Сенат Польши принял постановление о мероприятиях в 2020 году в честь папы Иоанна Павла II, гетмана Станислава Жолкевского, писателя Леопольда Тирманда и философа Романа Ингардена. 2020-й провозглашен годом этих исторических личностей. Также 2020-й объявлен Годом Варшавской битвы 1920 года и Годом Обручения Польши с морем с морем в Пуцке, передает «Польское радио».

2020-й объявлен Годом Святого Иоанна Павла II, Папы Римского, занимающего особое место в истории Польши и Европы. 18 мая 2020 года будет отмечаться 100-летие со дня рождения Кароля Войтылы.

Гетман Жолкевский принимал участие во всех войнах, которые вела Речь Посполитая во второй половине XVI века и в начале XVII века, участвовал в походах против Габсбургов и Москвы, Молдовы и Валахии, позже побеждал во многих кампаниях против России, Швеции, казачества, Турции и татар.

Провозглашение 2020-го Годом Варшавской битвы должно подчеркнуть значимость этого события польско-большевистской войны.

2020-й объявлен также Годом Обручения Польши с морем. 10 февраля 1920 года состоялась военно-патриотическая церемония, организованная польскими военными, с целью подчеркнуть символическую важность восстановления доступа Польши к Балтийскому морю.


популярное за неделю

Мнение

Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин
День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип
Случились Вискули
Случились Вискули Константин Скуратович, «Белрынок»
Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип