Пять рецептов из рыбы для новогоднего стола

Пять рецептов из рыбы для новогоднего стола1
- 29.12.2019, 15:51
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Новые и необычные блюда.
Новый год 2020 пройдет под знаком Белой Металлической Крысы. На этот праздник стоит приготовить что-нибудь новое и необычное, пишет сайт segodnya.ua. Например, нежную и ароматную рыбу.
Предлагаем интересную подборку горячих рыбных блюд, которые украсят ваш праздничный стол на Новый год 2020.
Сибас в соляной шубе
Время приготовления:
30 минут
Ингредиенты:
1 выпотрошенный сибас с чешуей
1 кг соли
1 лимон
Укроп
Тимьян
Базилик
Розмарин
Перец
Способ приготовления:
Рыбу подсушить кухонным полотенцем. Поперчить, сбрызнуть соком лимона.
Плотно зафаршировать травами и кусочками лимона.
Выстелить дно противня бумагой для выпекания.
Насыпать слой соли, выложить на нее рыбу и сверху засыпать оставшейся солью. Хорошо сбрызнуть водой.
Запекать в духовке 15-20 минут при температуре 175 ºС.
Шашлычки из рыбы с картофелем
Время приготовления:
30 минут
Ингредиенты:
500 г филе трески без костей и кожи, нарезанного кубиками 2.5 см
225 г молодого отварного картофеля, нарезанного
2.5 см измельченного корня имбиря
Сок и цедра 1 лимона
1 ч.л. куркумы
2 дольки очищенного чеснока
2 сушеных перца чили, разломанных
Горсть свежей мяты
4 ст.л. натурального йогурта
Способ приготовления:
Положить все ингредиенты для маринада, кроме йогурта, в кухонный комбайн. Взбить до получения однородной массы. Добавить йогурт.
Нанизать кусочки рыбы и картофеля на 6-8 деревянных шпажек или на веточки розмарина, очищенные от листьев.
Полить маринадом и запекать на гриле по 2 минуты с каждой стороны. Не пересушить. Шашлычки также можно приготовить на сковороде.
Переложить на тарелку и сразу же подавать.
Рыбные стейки в медово-горчичном соусе
Время приготовления:
1 час 15 минут
Ингредиенты:
4 стейка красной рыбы (семги, лосося)
2 ст.л. горчицы
1 ст.л. меда
1 ст.л. лимонного сока
3 зубчика чеснока
Соль
Перец молотый черный
Способ приготовления:
Сделать маринад. Смешать горчицу, мед и лимонный сок. Выдавить чеснок, добавить соль и черный перец по вкусу. Тщательно перемешать до получения однородной массы.
Рыбные стейки помыть и обсушить. Обмазать рыбу маринадом со всех сторон, оставить на полчаса.
Выложить рыбу на застеленный фольгой противень и отправить в разогретую до 180 ºС духовку на 25-30 минут. Если в духовке есть функция гриль, последние 5 минут рыбу можно запекать под ним.
На гарнир к рыбным стейкам можно подать салат, жареный картофель, а также отварную цветную капусту, брокколи или рис.
Хек с сырным соусом
Время приготовления:
30 минут
Ингредиенты:
Филе хека – 3 шт.
Сыр маскарпоне – 3 ст.л.
Сыр горгонзола дольче – 2 ст. л.
Сливки или молоко – 3 ст.л.
Мука для присыпки – 2 ст. л
Смесь итальянский трав – 1 ч.л.
Соль, перец – по вкусу
Оливковое масло – 2 ст.л.
Способ приготовления:
Филе хека промываем под проточной водой, обсушиваем бумажным полотенцем. При необходимости размораживаем в холодильнике.
Присыпаем филе мукой и обжариваем на предварительно разогретой сковороде с оливковым маслом с двух сторон до золотистого цвета.
В сотейнике разогреваем сливки или молоко, доводим до кипения, добавляем маскарпоне и горгонзолу, соль, перец, итальянские травы и томим все на слабом огне, пока сыр не растворится и соус не станет однородным. Доводим соус до кипения.
Филе хека выкладываем на теплую тарелку, поливаем сверху соусом из маскарпоне с горгонзолой.
Запеченная дорада по-средиземноморски
Время приготовления:
45 минут
Ингредиенты:
Дорада – 2 тушки
Филе анчоусов – 6 шт.
Смесь оливок и маслин – 12 шт.
Помидоры черри – 12 шт.
Лимон – 1 шт.
Лук репчатый – 1 шт.
Тимьян – 4 стебля
Вино белое – 4 ст.л.
Сливочное масло
Способ приготовления:
Рыбу очистите, выпотрошите, промойте и натрите солью и перцем.
Разогрейте духовку до 200 ºС.
Большой прямоугольный лист фольги сложите в два слоя и выложите на стол. В центр положите кусочек сливочного масла и 1-2 филе анчоусов, сверху поместите дораду и приподнимите края фольги.
Лимон и лук нарежьте тонкими кружочками и выложите на рыбу.
Разложите вокруг оливки и помидоры черри, добавьте веточку тимьяна и по 1 ст. л. вина к каждой порции. Заверните фольгу в плотный конверт и выложите на противень. Готовьте 25-30 минут.
Конверт с рыбой выложите на блюдо, вскройте ножницами прямо на столе.
Подавайте с зеленью, ломтиками лимона и соусом тартар.