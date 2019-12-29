Пять рецептов из рыбы для новогоднего стола 1 29.12.2019, 15:51

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Новые и необычные блюда.

Новый год 2020 пройдет под знаком Белой Металлической Крысы. На этот праздник стоит приготовить что-нибудь новое и необычное, пишет сайт segodnya.ua. Например, нежную и ароматную рыбу.

Предлагаем интересную подборку горячих рыбных блюд, которые украсят ваш праздничный стол на Новый год 2020.

Сибас в соляной шубе

Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 выпотрошенный сибас с чешуей

1 кг соли

1 лимон

Укроп

Тимьян

Базилик

Розмарин

Перец

Способ приготовления:

Рыбу подсушить кухонным полотенцем. Поперчить, сбрызнуть соком лимона.

Плотно зафаршировать травами и кусочками лимона.

Выстелить дно противня бумагой для выпекания.

Насыпать слой соли, выложить на нее рыбу и сверху засыпать оставшейся солью. Хорошо сбрызнуть водой.

Запекать в духовке 15-20 минут при температуре 175 ºС.

Шашлычки из рыбы с картофелем

Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

500 г филе трески без костей и кожи, нарезанного кубиками 2.5 см

225 г молодого отварного картофеля, нарезанного

2.5 см измельченного корня имбиря

Сок и цедра 1 лимона

1 ч.л. куркумы

2 дольки очищенного чеснока

2 сушеных перца чили, разломанных

Горсть свежей мяты

4 ст.л. натурального йогурта

Способ приготовления:

Положить все ингредиенты для маринада, кроме йогурта, в кухонный комбайн. Взбить до получения однородной массы. Добавить йогурт.

Нанизать кусочки рыбы и картофеля на 6-8 деревянных шпажек или на веточки розмарина, очищенные от листьев.

Полить маринадом и запекать на гриле по 2 минуты с каждой стороны. Не пересушить. Шашлычки также можно приготовить на сковороде.

Переложить на тарелку и сразу же подавать.

Рыбные стейки в медово-горчичном соусе

Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час 15 минут

Ингредиенты:

4 стейка красной рыбы (семги, лосося)

2 ст.л. горчицы

1 ст.л. меда

1 ст.л. лимонного сока

3 зубчика чеснока

Соль

Перец молотый черный

Способ приготовления:

Сделать маринад. Смешать горчицу, мед и лимонный сок. Выдавить чеснок, добавить соль и черный перец по вкусу. Тщательно перемешать до получения однородной массы.

Рыбные стейки помыть и обсушить. Обмазать рыбу маринадом со всех сторон, оставить на полчаса.

Выложить рыбу на застеленный фольгой противень и отправить в разогретую до 180 ºС духовку на 25-30 минут. Если в духовке есть функция гриль, последние 5 минут рыбу можно запекать под ним.

На гарнир к рыбным стейкам можно подать салат, жареный картофель, а также отварную цветную капусту, брокколи или рис.

Хек с сырным соусом

Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Филе хека – 3 шт.

Сыр маскарпоне – 3 ст.л.

Сыр горгонзола дольче – 2 ст. л.

Сливки или молоко – 3 ст.л.

Мука для присыпки – 2 ст. л

Смесь итальянский трав – 1 ч.л.

Соль, перец – по вкусу

Оливковое масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Филе хека промываем под проточной водой, обсушиваем бумажным полотенцем. При необходимости размораживаем в холодильнике.

Присыпаем филе мукой и обжариваем на предварительно разогретой сковороде с оливковым маслом с двух сторон до золотистого цвета.

В сотейнике разогреваем сливки или молоко, доводим до кипения, добавляем маскарпоне и горгонзолу, соль, перец, итальянские травы и томим все на слабом огне, пока сыр не растворится и соус не станет однородным. Доводим соус до кипения.

Филе хека выкладываем на теплую тарелку, поливаем сверху соусом из маскарпоне с горгонзолой.

Запеченная дорада по-средиземноморски

Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

Дорада – 2 тушки

Филе анчоусов – 6 шт.

Смесь оливок и маслин – 12 шт.

Помидоры черри – 12 шт.

Лимон – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Тимьян – 4 стебля

Вино белое – 4 ст.л.

Сливочное масло

Способ приготовления:

Рыбу очистите, выпотрошите, промойте и натрите солью и перцем.

Разогрейте духовку до 200 ºС.

Большой прямоугольный лист фольги сложите в два слоя и выложите на стол. В центр положите кусочек сливочного масла и 1-2 филе анчоусов, сверху поместите дораду и приподнимите края фольги.

Лимон и лук нарежьте тонкими кружочками и выложите на рыбу.

Разложите вокруг оливки и помидоры черри, добавьте веточку тимьяна и по 1 ст. л. вина к каждой порции. Заверните фольгу в плотный конверт и выложите на противень. Готовьте 25-30 минут.

Конверт с рыбой выложите на блюдо, вскройте ножницами прямо на столе.

Подавайте с зеленью, ломтиками лимона и соусом тартар.