Учащихся колледжа в Кличеве заставляют подписывать странные заявления на имя директора 2 29.12.2019, 16:02

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Иллюстрационное фото

В знак протеста они выложили фото документа в соцсетях.

За одно и рассказали о состоянии общежития, в котором живут, пишет сайт mogilev.online.

Заявление на имя директора Кличевского государственного аграрно-технического колледжа (УО «КГАТК») должны написать все учащиеся, отправляющиеся домой на новогодние каникулы. И это выглядит странно. Ладно, несовершеннолетние должны сообщить куда направляются (совершеннолетние — не обязаны). Но дома за них ответственность несут уже родители. Тогда зачем давать директору колледжа обещание, например, соблюдать правила дорожного движения? Вот этот документ целиком:

Фото сопровождал такой комментарий: «А вот так вот у нас в КГАТК теперь отпускают из общежития, стены шершавые как в КПЗ, ночью заходят проверяют, всех отчисляют, все мы в тюрьме, теперь прежде чем уехать ты должен это написать».

Директор Юрий Василевский решил взять письменное обещание с подопечных, что они будут «выполнять все требования по соблюдению всех мер безопасности». Не слишком ли много требуется от детей? И способен ли сам директор такие требования исполнить?

В ответ учащиеся решили поделиться порядками, царящими в общежитии. Сразу скажем, что по сравнению с концом 90-х оно выглядит достаточно респектабельно. Но по сравнению, например, со столичными, конца 2010-х немного ущербно.

Абитуриентам администрация обещает, что при необходимости ремонт будет делаться рабочими колледжа, но на самом деле после поступления учащихся заставляют его делать своими силами — класть новый линолеум, переклеивать стены и др. В случае, если кто-то начинает публично возмущаться, таким угрожают выселением.

В некоторых комнатах есть ограничение на пользование розетками. Разрешают пользоваться одновременно одним электроприбором на блок. Однако теперь все дети пользуются ноутбуками, поэтому страдает в итоге именно учебный процесс. Ведь по программе учащиеся должны делать домашние задания с применением компьютерных программ.