Диктатора подвели подхалимы 29.12.2019, 16:38

Механизм революции в Румынии.

Драматические события декабря 1989 года в Румынии стали завершающим этапом революций в странах Центральной и Восточной Европы, тогдашних сателлитах СССР. Революционные перемены привели к слому коммунистической системы, падению железного занавеса и политическому переустройству. На вопрос о том, что же именно произошло 30 лет назад в Румынии, дают самые разные ответы: народная революция, заговор американских и советских спецслужб, предательство ближайших сподвижников коммунистического диктатора Николае Чаушеску, стихийное восстание, хорошо спланированный государственный переворот.

Об этом специальный корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вердашко беседует с историком Дорином Добринку, специалистом по истории сопротивления коммунистической диктатуре. С 2007 по 2012 год он был директором Национальных архивов Румынии, а сейчас работает исследователем в Институте истории имени Александру Ксенопола Румынской академии в Яссах.

– Среди авторов, пишущих о политических изменениях на востоке Европы в 1989 году, по-прежнему распространены противоположные оценки Румынской революции: "переворот", "заговор спецслужб", "народное восстание". Среди заголовков книг характерны такие: "Румынская революция 1989 года" (большая книга британского историка, издана в 2007 году), "Революция, которой не было" (книга французского журналиста, специалиста по Румынии, 2007 год издания). Кто прав?

– Исследователю не следует пренебрегать никакими версиями. Но проверять их надо на основе имеющихся свидетельств, источников, заслуживающих доверия или документов.

– В бытовых разговорах с румынами я иногда слышал, что судьбу страны в конце 1980-х годов решили Михаил Горбачёв и Джордж Буш во время встречи на Мальте за несколько недель до свержения Чаушеску.

– Это не подтверждается никакими известными документами. Конечно, ни в Вашингтоне, ни в Москве не были равнодушны к тому, что происходит в Румынии. Нельзя исключать и того, что советские представители имели в Румынии свои интересы. Нам многое известно о работе советских, румынских и американских спецслужб, и мы понимали, что здесь есть люди влиятельные. Но все же героев, действовавших в стиле Джеймса Бонда, среди них не было – например, никто не устраивал тайными изощрёнными способами имитацию стрельбы из автоматического оружия, как об этом писали в газетах.

– Но имитации в дни бухарестских боёв можно было услышать рядом, в соседних дворах.

– Нет данных о том, что они были советскими... Если вернуться к истории, то, думаю, главным вопросом следует считать такой: почему коммунизм рухнул? Как долго этот строй ещё мог существовать?

Избавиться от Чаушеску румынам помогли события в Советском Союзе. Коммунизм опирался на мощные силовые структуры. Но рухнул он из-за неэффективной экономики и провалов в социальной сфере. В 1985 году Горбачёв начал реформы. Это стало примером для миллионов румын, которые слушали западные радиостанции (удивительно, но их никто не глушил), смотрели советские телеканалы, их никто не блокировал: купи антенну, установи на крыше – и смотри. Тем более что в соседней советской Молдавской Республике вещание велось и на понятном для румын языке.

Чаушеску проводил в Румынии курс на форсированную индустриализацию, по примеру Сталина. Этого курса он придерживался до начала 1980-х годов. Брал взаймы деньги на Западе, развивал тяжелую промышленность и нефтехимию – без учета наступавшего нефтяного кризиса 70-х годов и прихода новых технологий. Глобальные перемены застали румынскую правящую верхушку врасплох.

Николае Чаушеску и шахтёры

Чаушеску осуществлял ротацию кадров, чтобы не позволить никому достигать уровня, на котором захочется принять самостоятельное решение

Архивные документы показывают, что на заседаниях руководящих партийных органов, в политбюро обсуждались самые острые проблемы. Были хорошо известны данные об аграрном производстве, о промышленности, экспорте. Закрытая статистика в те годы была правдивой, президент был в курсе реального положения вещей. И он задавал вопросы своим ближайшим соратникам. Но его окружали послушные и некомпетентные подхалимы, которых он сам подобрал.

Заводские управленцы, военные командиры – профессионально подготовленные люди – были недовольны режимом Николае и Елены Чаушеску. Они не разделяли национал-коммунистические идеи вождя. Но Чаушеску был осторожен и предусмотрителен: по всей своей "вертикали" он осуществлял ротацию кадров, чтобы не позволить никому на высоких постах достигать уровня, на котором захочется принять самостоятельное решение.

– Какие события внутриполитической жизни Румынии привели к падению режима?

– Румынская компартия в межвоенный период была небольшой нелегальной группировкой и прямо подчинялась Коминтерну. В 1930-х годах большинство активистов партии оказались за решёткой или бежали в Советский Союз, что предопределило наличие в партии до 1950-х годов соперничавших между собой группировок. Впервые компартия громко заявила о себе в августе 1944 года, она участвовала в крупном межпартийном заговоре против диктатора Иона Антонеску, добившись его смещения и казни. При поддержке советских оккупационных сил компартия оказала давление на короля Румынии Михая, который был вынужден отречься от престола и бежать в Швейцарию. Безраздельное политическое господство компартии началось в 1948 году. Последующие годы были ознаменованы массовыми репрессиями и политическими убийствами. После смерти в 1965 году правившего железной рукой Георге Георгиу-Дежа к власти пришёл Николае Чаушеску.

Чаушеску не был посредственностью, рядовым активистом из крестьян. В годы правления Дежа он был среди наиболее близких ему деятелей. Это и обусловило его продвижение к вершине власти. За спиной Чаушеску была подпольная работа. Военные годы он провёл в тюрьме, поэтому его не было среди тех, кому удалось бежать в СССР.

Он был твёрдым сталинистом. Ничем особенным в 1965 году он не выделялся среди соратников, разве что относительной молодостью. Ветераны, хоть и недолюбливали его, но в конце концов сочли подходящей кандидатурой. Чаушеску производил впечатление, что им можно манипулировать. Но уже через несколько лет он показал, что не им, а он – будет манипулировать.

Так что ему для удержания власти не требовались жертвы. Правда,

бывали случаи – и этого не следует забывать, когда люди подвергались лишению свободы, избиениям, некоторые были убиты. Но это уже не были те преступления, которые совершались в прежние годы.

Возьмём дело инженера Георге Урсу. На него был донос в секуритате –

за то, что он вёл дневник, в котором весьма критично отзывался о

режиме. В 1985 году его арестовали, посадили в тюрьму и избили до смерти. Судебный процесс по расследованию этого дела был начат в 2000-х годах и продолжается до сих пор.

В Румынии движение сопротивления было вялым, почти анемичным. Было и несколько хорошо известных диссидентов, но им так и не удалось создать массовое движение. Среди них Паул Гома, румынский писатель, лишённый гражданства Румынии и высланный во Францию в 1977 году. Он пытался создать движение за права человека, собрал вокруг себя единомышленников. Другим таким диссидентом был врач Ион Виану, один из первых румын, со слов которого на Западе узнали о карательной психиатрии, применявшейся в Румынии по примеру советских репрессий. Он был вынужден уехать в Швейцарию.

В 1979 году была предпринята попытка создания первого в послевоенной Румынии Свободного профсоюза рабочих. Этой попытке предшествовала, двумя годами ранее, многотысячная забастовка шахтёров в Валя Жиулуй (август 1977). Руководство компартии задушило на корню эти ростки протестов, поэтому последовавшие попытки создать независимый рабочий профсоюз не превращались лишь в декларации о намерениях и немедленно подавлялись.

Акции сопротивления проводили евангелические общины, баптисты. Они также отслеживали нарушений прав верующих, о чем сообщали иностранным журналистам. Таким образом сведения о положении с правами человека в Румынии становились известны на Западе, и Чаушеску уже не мог беспрепятственно наказывать правозащитников.

В 80-е годы были и борцы-одиночки, как, например, Раду Филипеску, которые противостояли режиму. Это очень образованный молодой инженер, распространявший на улицах Бухареста листовки против режима Чаушеску. Интересно, что его дедом был первый премьер-министр румынских коммунистических правительств с 1945 по 1952 год Петру Гроза. Филипеску, естественно, был арестован и посажен.

Поэт Мирчя Динеску, университетский профессор Дойна Корня, генералы Милитару и Ионицэ – вот ещё несколько имён, представлявших разные слои общества, разные интеллектуальные силы. И это не полный перечень борцов против авторитаризма в Румынии. История антикоммунистического сопротивления написана не полностью, несмотря на то что уже 30 лет как свергнут коммунистический режим.

Хочу вернуться к Георге Георгиу-Дежу, предшественнику Чаушеску. В годы его правления десятки тысяч румын были брошены в тюрьмы, среди них были и люди, убитые жестоким образом в тюрьмах, другие подверглись произвольным казням – всё это в конце концов повлияло на состояние общества, в котором воцарился страх.

Этот страх играл роль "общественной профилактики". Боязнь быть арестованным сдерживала проявление недовольства или сомнения. В Румынии не было традиции общественного сопротивления на уровне народа, как, например, существовало в Польше или в Венгрии. Проявление недовольства в Восточной Германии, Польше, Венгрии отражало наличие альтернативных точек зрения. В Румынии никакого плюрализма мнений не было. Группы сопротивления, да, были. Например, существовали отряды вооружённого сопротивления – 1939–1940 годы, затем в 1944-м, далее в первые годы коммунистической диктатуры, вплоть до начала 1960-х годов. Участниками таких отрядов были тысячи румын, но они не столько вели открытую борьбу, сколько пытались скрыться от преследования, выжить в надежде на приход американцев. Массового организованного движения сопротивления, которое ставило бы под вопрос существование верховной партийной власти, в Румынии не было. Но это не означало, что энергия недовольства не накапливалась, считает историк из города Яссы Дорин Добринку.

В конце 1989 года Николае Чаушеску приказал силой разогнать массовые демонстрации в Тимишоаре, Бухаресте и других городах Румынии. В ходе декабрьских вооружённых столкновений погибли более 1104 человека и около трёх с половиной тысяч были ранены. Чаушеску с женой и ближайшими соратниками 22 декабря улетел на вертолёте с митинга в Бухаресте, который сам же и созвал в свою поддержку. Но митинг обернулся скандированием "Долой!". Николае и Елена Чаушеску были пойманы и взяты под стражу. 25 декабря по приговору чрезвычайного военного трибунала 71-летний Николае Чаушеску и 70-летняя Елена Чаушеску были расстреляны.