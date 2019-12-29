закрыть
29 декабря 2019, воскресенье, 18:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

К белорусскому «Большому брату» подключено около 100 камер

4
  • 29.12.2019, 16:50
  • 2,233
К белорусскому «Большому брату» подключено около 100 камер

К системе мониторинга подключены два минских вокзала и метро.

К белорусскому «Большому брату» — Республиканской системе мониторинга общественной безопасности — подключено меньше 100 камер. Об этом сказал начальник управления охраны правопорядка МВД Александр Жилинский, передает «Еврорадио».

“Процесс идёт со скрипом. Подключено три объекта: Минский железнодорожный вокзал, автовокзал и метрополитен”, — рассказал Жилинский.

Указ о создании в Беларуси тотальной автоматической системы видеонаблюдения, которая охватила бы транспортные узлы, административные здания, гостиницы и другие объекты, был принят ещё в 2013 году. В 2017 году в документах появился термин «Республиканская система мониторинга общественной безопасности». В 2018 году фирма «24х7 Паноптес» (дочернее предприятие российского IT-гиганта Synesis) выиграла конкурс по выбору технического оператора РСМОБ, предложив облачную платформу Kipod.

Планировалось, что за ближайшие пять лет к платформе будет подключено 360 тысяч камер по всей Беларуси. Но теперь разработчики Kipod говорят о 13 тысячах камер к 2021 году. Что-то пошло не так?

По словам Жилинского, собственники объектов не торопятся подключаться к РСМОБ не в последнюю очередь из-за утверждённых совмином тарифов на услуги технического оператора. Подключение одной камеры к системе стоит относительно недорого: 10 рублей, эта сумма выплачивается единоразово. А вот обработка и хранение информации с одной камеры обойдётся владельцу помещения в 103,95 рубля в месяц.

- Сейчас некоторые собственники объектов думают так: раз у меня установлено 150 камер, значит, я все их должен «отдать» в РСМОБ. Они умножают это количество на 103,95 рубля в месяц и получают очень большую сумму. Если же мы объясним, что из 150 камер к РСМОБ будут подключены всего 15-20, это облегчит процесс и финансово, и морально, — считает Александр Жилинский.

В МВД говорят, что тарифы могут быть пересмотрены.


популярное за неделю

Мнение

Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин
День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип
Случились Вискули
Случились Вискули Константин Скуратович, «Белрынок»
Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип