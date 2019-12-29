В Минске Владимир Некляев презентует новую книгу «Знічы кахання» 29.12.2019, 17:01

Владимир Некляев

Фото: «Радыё Свабода»

Презентация книги пройдет сегодня, 29 декабря, в 19.00 в кафе «Грай».

Об этом поэт и политик Владимир Некляев сообщил сайту Charter97.org:

- Мою новую книгу «Знічы кахання», изданную за границей, долго держали на таможне. «Литературоведы» читали - и не нашли в ней ничего «экстремистского» только под самый Новый год.

В связи с этим, презентация книги пройдет на курсах «Мова нанова» 29 декабря в 19.00 в минском кафе «Грай» по адресу улица Интернациональная, 33.