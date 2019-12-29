закрыть
29 декабря 2019, воскресенье, 18:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Как украсить дом на Новый год: главные цвета и атрибуты

1
  • 29.12.2019, 17:10
Как украсить дом на Новый год: главные цвета и атрибуты

Несколько полезных советов и идей.

До новогодних праздников осталось всего несколько дней, так что если вы еще не придумали, как украсить дом к Новому году 2020 – самое время этим заняться, пишет segodnya.ua. Ведь если правильно подобрать декор на Новый год Крысы, вы получите не только праздничное настроение, но и привлечете в свой дом удачу.

Символом следующего 2019 года станет Белая Металлическая Крыса. Согласно восточному гороскопу, это знак мудрый, проницательный, неприхотливый и умеющий приспосабливаться к любым условиям. В отличие от своей предшественницы Свиньи, она равнодушна к излишней роскоши и дорогому убранству. Зато экономная и рациональная Крыса – приверженец уюта и комфорта. Поэтому, украшая свой дом, необходимо создать в нем приятную и уютную обстановку.

Крыса оценит старания хозяев, если вы придумаете, как эффектно и мило, но вместе с тем недорого украсить дом к Новому году. Сочетайте домашний уют с изысканным декором, а вот беспорядочное и кричащее оформление жилья гирляндами и серпантином Крысе не понравится.

Крыса начинает новый 12-летний цикл, а значит, обновления коснутся многих сфер. Так что постарайтесь, чтобы на новогодней елке присутствовали не только старые, но и пара новых игрушек.

Если хотите задобрить хозяйку года и внести в интерьер символы с ее изображением – это должны быть вещи, полезные в хозяйстве и функциональные, а не просто сувениры и безделушки. К примеру, чашки и тарелки, диванные подушки, одеяло, салфетки для праздничного стола.

Для украшения квартиры выбирайте правильные цвета. Важно учесть, что главным цветом для украшения и различного убранства дома станет белый и серебристый. Также приветствуются спокойные цвета и пастельные оттенки: серый, бежевый, кофейный, желтый, коричневый, зеленый. А вот от красного и других слишком ярких цветов в 2020 году лучше отказаться.

Главная стихия года – это металл. Так что учтите это, украшая свое жилище. К примеру, свечи лучше ставить в металлических подсвечниках, а не в керамике. Также вазы и конфетницы можно выбрать из этого материала вместо стекла, глины, соломы или дерева.

Чтобы задобрить Крысу, придумайте, как украсить комнату к Новому году из подручных средств и даже продуктов. В новогодних композициях и инсталляциях используйте разнообразные семена и орешки, сухофрукты и цукаты, печенье и яблоки. Можно украсить комнату гирляндами из нанизанного на ленту имбирного печенья или пряников. А на праздничный стол не забудьте поставить нарезку с сыром – Крыса будет вам благодарна.

Создавая уютную обстановку своего праздничного жилья, делая оригинальные украшения на Новый год своими руками, вы получите не только хорошее настроение, но и отличную позитивную установку на следующий год.


популярное за неделю

Мнение

Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин
День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип
Случились Вискули
Случились Вискули Константин Скуратович, «Белрынок»
Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип