Как украсить дом на Новый год: главные цвета и атрибуты 1 29.12.2019, 17:10

Несколько полезных советов и идей.

До новогодних праздников осталось всего несколько дней, так что если вы еще не придумали, как украсить дом к Новому году 2020 – самое время этим заняться, пишет segodnya.ua. Ведь если правильно подобрать декор на Новый год Крысы, вы получите не только праздничное настроение, но и привлечете в свой дом удачу.

Символом следующего 2019 года станет Белая Металлическая Крыса. Согласно восточному гороскопу, это знак мудрый, проницательный, неприхотливый и умеющий приспосабливаться к любым условиям. В отличие от своей предшественницы Свиньи, она равнодушна к излишней роскоши и дорогому убранству. Зато экономная и рациональная Крыса – приверженец уюта и комфорта. Поэтому, украшая свой дом, необходимо создать в нем приятную и уютную обстановку.

Крыса оценит старания хозяев, если вы придумаете, как эффектно и мило, но вместе с тем недорого украсить дом к Новому году. Сочетайте домашний уют с изысканным декором, а вот беспорядочное и кричащее оформление жилья гирляндами и серпантином Крысе не понравится.

Крыса начинает новый 12-летний цикл, а значит, обновления коснутся многих сфер. Так что постарайтесь, чтобы на новогодней елке присутствовали не только старые, но и пара новых игрушек.

Если хотите задобрить хозяйку года и внести в интерьер символы с ее изображением – это должны быть вещи, полезные в хозяйстве и функциональные, а не просто сувениры и безделушки. К примеру, чашки и тарелки, диванные подушки, одеяло, салфетки для праздничного стола.

Для украшения квартиры выбирайте правильные цвета. Важно учесть, что главным цветом для украшения и различного убранства дома станет белый и серебристый. Также приветствуются спокойные цвета и пастельные оттенки: серый, бежевый, кофейный, желтый, коричневый, зеленый. А вот от красного и других слишком ярких цветов в 2020 году лучше отказаться.

Главная стихия года – это металл. Так что учтите это, украшая свое жилище. К примеру, свечи лучше ставить в металлических подсвечниках, а не в керамике. Также вазы и конфетницы можно выбрать из этого материала вместо стекла, глины, соломы или дерева.

Чтобы задобрить Крысу, придумайте, как украсить комнату к Новому году из подручных средств и даже продуктов. В новогодних композициях и инсталляциях используйте разнообразные семена и орешки, сухофрукты и цукаты, печенье и яблоки. Можно украсить комнату гирляндами из нанизанного на ленту имбирного печенья или пряников. А на праздничный стол не забудьте поставить нарезку с сыром – Крыса будет вам благодарна.

Создавая уютную обстановку своего праздничного жилья, делая оригинальные украшения на Новый год своими руками, вы получите не только хорошее настроение, но и отличную позитивную установку на следующий год.